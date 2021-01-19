Якщо ви вранці помили голову, а ввечері волосся вже брудне, то варто дізнатися у чому полягає причина такої проблеми і як її можна вирішити. Адже блискучі, об’ємні та чисті локони – запорука ідеального образу.

Кожній жінці важливо, аби її волосся мало охайний вигляд. Проте воно може швидко ставати брудним, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Тому варто почати із визначення причини, а також дізнатися про поради, які допоможуть зберігати волосся чистим довше, пише Harper's Bazaar. До теми: Чому волосся швидко жирніє: 7 неочевидних причин Поради для тих, у кого швидко жирніє волосся Визначте свій тип шкіри голови. Ті, у кого жирна шкіра на обличчі, ймовірно, матимуть й такий тип шкірного покриву голови. У такому випадку волосся слід мити кожного дня (вам це не зашкодить), але ретельно обирайте засоби для догляду з пом’якшувальними властивостями.

Ті, у кого жирна шкіра на обличчі, ймовірно, матимуть й такий тип шкірного покриву голови. У такому випадку волосся слід мити кожного дня (вам це не зашкодить), але ретельно обирайте засоби для догляду з пом’якшувальними властивостями. Припиніть мити голову щодня. Якщо у вас не жирний тип шкіри голови, то очищуйте волосся за допомогою шампуню і води не частіше, ніж 1 раз на тиждень. Якщо ви звикли до щоденного миття, то перший час ви відчуватимете дискомфорт, але процес "відучування" від цієї звички не варто припиняти одразу.

Якщо у вас не жирний тип шкіри голови, то очищуйте волосся за допомогою шампуню і води не частіше, ніж 1 раз на тиждень. Якщо ви звикли до щоденного миття, то перший час ви відчуватимете дискомфорт, але процес "відучування" від цієї звички не варто припиняти одразу. Користуйтеся сухим шампунем. Коли волосся лише починає забруднюватися, то засіб для еспрес-очищення стане вам у нагоді. За допомогою сухого шампуню можна позбутися від жирності, а також візуально додати локонам об’єму. Замість спеціального шампуню можна скористатися дитячою присипкою. Зокрема, важливо правильно нанести засіб: почніть з розподілення продукту на корені волосся, а потім видаліть залишки за допомогою гребінця. Аби присипка не була помітною на брюнетках, то змішайте її з какао. View this post on Instagram A post shared by Daphne (@daphnegroeneveld) Мийте голову водою правильної температури. Проти швидкого забруднення волосся дієвим методом є миття водою кімнатної температури, а ополіскування холодною. Таким чином лусочки волосяної структури загладяться, і локони матимуть блискучий вигляд. Також дотримуйся правильного питного режиму, щоб знизити інтенсивність роботи сальних залоз.

Проти швидкого забруднення волосся дієвим методом є миття водою кімнатної температури, а ополіскування холодною. Таким чином лусочки волосяної структури загладяться, і локони матимуть блискучий вигляд. Також дотримуйся правильного питного режиму, щоб знизити інтенсивність роботи сальних залоз. Скрабуйте шкіру голови. Регулярна ексфоліація сприятиме очищенню пор від забруднення, тому волосся довше залишатиметься чистим. Скраб для проведення процедури можна приготувати в домашніх умовах. Для цього змішайте морську сіль з невеликою кількістю води, нанесіть продукт на корені волосин та починайте повільно масажувати, щоб покращити кровообіг і стимулювати ріст волосся.

Регулярна ексфоліація сприятиме очищенню пор від забруднення, тому волосся довше залишатиметься чистим. Скраб для проведення процедури можна приготувати в домашніх умовах. Для цього змішайте морську сіль з невеликою кількістю води, нанесіть продукт на корені волосин та починайте повільно масажувати, щоб покращити кровообіг і стимулювати ріст волосся. Засоби для догляду наносіть лише на кінці. Спеціальні кондиціонер та маску власницям волосся, яке швидко жирніє, не слід розподіляти по всій довжині волосся. Адже вони обтяжують пасма, тому не забувайте ретельно змивати усі залишки продуктів. Також віддавайте перевагу шампуням і кондиціонерам з натуральними компонентами, без сульфатів і парабенів.