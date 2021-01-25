50-річна всесвітньо відома британська модель Наомі Кемпбелл зачаровує прихильників ідеальним станом свого тіла та формами. Вона часто публікує в інстаграмі відео зі своїми тренуваннями та мотивує підписників займатися спортом, незалежно від їхнього віку.

Джерело: "Новое время"

Зберігати відмінну фізичну форму Наомі Кемпбелл допомагають регулярні заняття спортом у залі чи вдома. Але фітнес не завжди подобався моделі. Вона сама зізналася, що ніколи не любила тренування до того, як почала працювати з тренером Джо Холдером. Тепер Наомі не лише сама регулярно виконує необхідний комплекс вправ, але й мотивує інших людей рухатися і зберігати їхній розум активним, транслюючи свої тренування на інстаграм-сторінці.

Читайте також: Секрет стрункої талії Гайді Клум: супермодель розповіла, як дбає про фігуру на карантині

Як займатися спортом після 50: тренування Наомі Кемпбелл для ідеальної фігури

TRX

Тренування Наомі Кемпбелл дієві, але не прості. Вона обожнює TRX з використанням ваги власного тіла. Перевагою цього комплексу вправ є комбінація силових навантажень і кардіо. Принцип тренування – перетворити звичайні присідання чи віджимання у складні поєднання, виконуючи які у вас одночасно працюють різні групи м’язів.

Я роблю це не для інстаграму, я роблю це для себе. Я подумала: "Чому б нам просто не змусити всіх рухатися? Якщо ви зможете зберегти активність і рівень ендорфінів, якщо ви зможете зберегти свій розум активним, то це буде найкращим не лише для вашого тіла, але і для душі і вашого розуму",

– пояснює свою позицію супермодель.

Вправи зі скакалкою

Джо Холдер розповідає, що модель обожнює робити тренування зі скакалкою. Тренер додає: "Наомі любить скакалку. Вона любить все, що стимулює її лімфатичну систему". Зірка застосовує скакалку як форму кардіо та елемент тренування з додатковою вагою.

Тренування із власною вагою

Супермодель віддає перевагу поєднанню різних типів навантажень. Її улюблене тренування складається з комплексу вправ з власною вагою: від планки до присідань. Тренер Наомі зазначає, що їй подобається робити акцент на ногах. Аби збільшити силу ніг та стегон знаменитої красуні, Джо Холдер додає до її тренування комбінації, які інколи призначають спеціалісти для реабілітації: лежання на боці та підйом ніг, розведення ніг, вправа "раковина молюска" та інші.

Додаткове навантаження

Наомі Кемпбелл також не лякають тренування з обтяжуваннями, які допомагають ефективніше збільшити м’язову силу та витривалість. Тренер підібрав для моделі такий додатковий спортивний інвентар: штанги, гантелі, бойові канати.

Бокс

Різноманіття силових тренувань Кемпбелл доповнює бокс. Джо Холдер хвалить це вид спорту, бо він допомагає моделі використовувати силові навички та кардіо. Вона відпрацьовує удари не лише на боксерській груші, але й з тренером, аби ускладнити тренування.

Ці тренування допомагають Наомі Кемпбелл навіть в 50 років підтримувати тіло в ідеальній формі, а ви можете надихнутися її прикладом.