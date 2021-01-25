50-летняя всемирно известная британская модель Наоми Кэмпбелл очаровывает поклонников идеальным состоянием своего тела и формами. Она часто публикует в инстаграме видео со своими тренировками и мотивирует подписчиков заниматься спортом, независимо от их возраста.

Источник: "Новое время"

Сохранять отличную физическую форму Наоми Кэмпбелл помогают регулярные занятия спортом в зале или дома. Но фитнес не всегда нравился модели. Она сама призналась, что никогда не любила тренировки до того, как начала работать с тренером Джо Холдером. Теперь Наоми не только сама регулярно выполняет необходимый комплекс упражнений, но и мотивирует других людей двигаться и сохранять их ум активным, транслируя свои тренировки на инстаграм-странице.

Читайте также: Секрет стройной талии Хайди Клум: супермодель рассказала, как заботится о фигуре на карантине

Как заниматься спортом после 50: тренировки Наоми Кэмпбелл для идеальной фигуры

TRX

Тренировки Наоми Кэмпбелл действенные, но не простые. Она обожает TRX с использованием веса собственного тела. Преимуществом этого комплекса упражнений является комбинация силовых нагрузок и кардио. Принцип тренировки – превратить обычные приседания или отжимания в сложные сочетания, выполняя которые у вас одновременно работают разные группы мышц.

Я делаю это не для инстаграма, я делаю это для себя. Я подумала: "Почему бы нам просто не заставить всех двигаться? Если вы сможете сохранить активность и уровень эндорфинов, если вы сможете сохранить свой ум активным, то это будет лучшим не только для вашего тела, но и для души и ума вашего,

– объясняет свою позицию супермодель.

Упражнения со скакалкой

Джо Холдер говорит, что модель обожает делать тренировки со скакалкой. Тренер добавляет: "Наоми любит скакалку. Она любит все, что стимулирует ее лимфатическую систему". Звезда применяет скакалку как форму кардио и элемент тренировки с дополнительным весом.

Тренировка с собственным весом

Супермодель предпочитает сочетание различных типов нагрузок. Ее любимая тренировка состоит из комплекса упражнений с собственным весом от планки до приседаний. Тренер Наоми отмечает, что ей нравится делать акцент на ногах. Чтобы увеличить силу ног и бедер знаменитой красавицы, Джо Холдер добавляет к ее тренировке комбинации, которые иногда назначают специалисты для реабилитации: лежание на боку и подъем ног, разведение ног, упражнение "раковина моллюска" и другие.

Дополнительная нагрузка

Наоми Кэмпбелл также не пугают тренировки с утяжелителями, которые помогают эффективнее увеличить мышечную силу и выносливость. Тренер подобрал для модели такой дополнительный спортивный инвентарь: штанги, гантели, боевые канаты.

Бокс

Многообразие силовых тренировок Кэмпбелл дополняет бокс. Джо Холдер хвалит этот вид спорта, потому что он помогает модели использовать силовые навыки и кардио. Она отрабатывает удары не только на боксерской груше, но и с тренером, чтобы усложнить тренировки.

Эти тренировки помогают Наоми Кэмпбелл даже в 50 лет поддерживать тело в идеальной форме, а вы можете вдохновиться ее примером.