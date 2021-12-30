Зимовий макіяж був історією про яскраві тіні й розтушовані стрілки, весняний – тренд за здорову і сяйливу шкіру, влітку – знову на піку популярності натуральність, а осінь вразила "б'юті-бумом" на блискітки й глибокі відтінки на губах.

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Знамениті красуні протягом 2021 зачаровували прихильників креативними рішеннями у макіяжі, які згодом прагли повторити модниці з усього світу: кольорові арт-стрілки Каміли Кабелло, бордові губи Меган Фокс, смокі-айс у коричневий відтінках Дженніфер Лопес, густо підведені нижні повіки, як у моделей із модних шоу Dior.



Неймовірний макіяж Джей Ло у коричневих відтінках / Фото з інстаграму зірки

Справжнім хітом став синій колір у мейк-апі очей, який назвали "крижаним". Про цей та інші тренди в макіяжі 2021 читайте у нашому матеріалі.

Головні тренди в макіяжі 2021 року

Брови-"ниточки"

Забутий тренд із 90-х в моду почала повертати Белла Хадід. Якщо у вас від природи тонкі брови, як у знаменитої моделі, то варто навчитися любити їх такими. В інтерв'ю для Harper's Bazaar арт-директор MAC Террі Барбер прокоментував б'юті-тенденцію з минулого: "Повернення тонких брів – хороша тенденція. Вона говорить про те, що однакові густі і широкі "інста-брови" не можуть личити всім без винятку. Тонкі брови також можуть виглядати елегантно, надаючи погляду особливої чарівності і відсилаючи до образів зірок з ранніх 90-х – юної Кейт Мосс або Дрю Беррімор".



Тонкі стильні брови Белли Хадід / Фото з інстаграму моделі

Макіяж вух

Справжній фурор на Тижні моди в Нью-Йорку спричинив яскравий мейк-ап на вухах. На таке сміливе рішення наважилася візажистка Еллі Сміт для американського бренду Collina Strada. Майстриня започаткувала абсолютно новий тренд в індустрії краси – макіяж вух. Вона посипала вуха моделей і їхні кінчики пальців райдужними блискітками і пігментами. Для цього Еллі використовувала декоративну косметику зеленого, золотого, помаранчевого, жовтого і синього кольорів. Метою оригінального мейк-апу було досягнення ефекту казкового ельфійського пилу й абстрактного експресіонізму.



Косметика на вухах / Фото Collina Strada

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Кольорові арт-стрілки

Однією з перших яскравий макіяж очей спробувала Джіджі Хадід. Зірковий візажист Патрік Та нафарбував помаранчевим пігментом внутрішні кутики очей моделі. Згодом трендовий акцент спробувала співачка Каміла Кабелло: червоно-помаранчеві лінії і цятки на верхніх повіках, рожеві завитки на зовнішніх кутиках очей, подвійні чорні стрілки. Тенденція дуже сподобалася всім модницям, тому такий макіяж став одним із найбільш популярних на просторах інстаграму.



Креативні стрілки / Фото з інстаграму Патріка Та

Яскраві губи

У 2021 трендсеттери дуже вдало поєднували одяг і макіяж у нейтральній кольоровій гамі з яскравим акцентом на губах. В моді були незвичайні відтінки червоного, бордового і коричневого. Справжніми амбасадорами мейк-апу з насиченою помадою були Меган Фокс і Люсі Гейл.



Люсі Гейл із червоною помадою / Фото з інстаграму Патріка Та



Розкішний макіяж Меган Фокс / Фото з інстаграму Патріка Та

Макіяж на нижніх повіках

2021 видозмінив вічний тренд. Актуальними стали стрілки "навпаки". Спочатку Dior, потім Ріанна, а згодом й інші красуні спробували креативний макіяж на нижніх повіках. Для цього вони використовували кольорові підводки, гліттер і навіть стрази. Додамо, що такий мейк-ап також був популярним у 1990-х – улюблений б'юті-трюк соліста Green Day і Авріл Лавін. До того ж, підводячи нижні повіки, можна мати не лише стильний вигляд, але й замаскувати синці під очима.

Блискітки

Гламурні світські левиці, інфлуенсери, зіркові візажисти в цьому році додавали багато блискіток у макіяж, які зазвичай були представлені у вигляді шиммер чи гліттеру. Сяючі частинки входили до складу тіней, помад, блисків для губ, хайлайтерів і навіть бронзерів. Аби створити креативний і ненудний мейк-ап, красуні частіше використовували гліттер – блискітки, які можуть бути різної форми (круглі, у вигляді багатокутників, зірок, сердечок), різного розміру і кольору.



Ефектний макіяж очей / Фото з інстаграму @carolinacarpegiani

Природність

Макіяж "без макіяжу" залишався трендовим в осінньому сезоні. Він продовжував завойовувати серця усіх модниць своєю простотою у виконанні та жіночним виглядом. Аби створити такий мейк-ап, потрібно подбати про м'який контур губ, ненав’язливий контуринг, рівний сяйливий тон шкіри. Натуральний макіяж вдало підкреслює красу обличчя та приховує дрібні недоліки, підходить на кожен день.



Натуральний макіяж із цікавинкою / Фото з інстаграму @photo.zvzd

Рожевий, синій, червоний замість чорного

Яскраві тіні та лайнери були хітом року, який минає. Восени на показі Versace моделі продемонстрували графічний макіяж із товстими рожевими стрілками, Патрік Та створив неймовірні яскраво-сині графічні стрілки для блогери Еддісон Рей, а також смокі-айс у блакитних відтінках для співачки і тіктокерки Діксі Дамеліо. В той час голлівудський візажист Ханг Ванго активно використовував червоні пігменти для макіяжу своїх відомих клієнток. Експерти в індустрії краси переконані, що настав час в мейк-апі давати місце не лише традиційним чорним і коричневим відтінкам. Адже належної уваги заслуговують і більш яскраві акценти.



Яскравий мейк-ап / Фото з інстаграму Ханга Ванго



Макіяж у синіх відтінках / Фото з інстаграму Патріка Та



Креативні акценти / Фото з інстаграму Патріка Та