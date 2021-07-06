Як Вікторія Бекхем в 47 років виглядає молодою: 8 секретів краси модельєрки

Вікторія Бекхем – 47-річна відома британська співачка, акторка і модельєрка, а також мама 4 дітей і дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема. Жінці вдається зберігати молодість і красу, не дивлячись на швидкоплинність часу. У цьому Вікторії допомагають 8 секретів.

Знаменитій красуні вдається зберігати свою натуральну вроду без хірургічних втручань. Її підхід до догляду за собою є досить рідкісним, але дуже цінним. Тому кожній жінці варто дізнатися про дієві б'юті-секрети Вікторії Бекхем.

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8 секретів, як Вікторії Бекхем вдається чудово виглядати в 47 років

Натуральна косметика. Вікторія Бекхем часто експериментує з косметикою, яка зазвичай є люксовою. Проте зірка швидше віддасть перевагу натуральним засобам для догляду за шкірою обличчя і тіла, ніж продуктам із незрозумілим складом. На своїй інстаграм-сторінці акторка навіть радила підписникам спробувати натуральну олію для тіла, яку потрібно наносити відразу після душу, щоб шкіра була м'якою і сяяла.

Вікторія Бекхем часто експериментує з косметикою, яка зазвичай є люксовою. Проте зірка швидше віддасть перевагу натуральним засобам для догляду за шкірою обличчя і тіла, ніж продуктам із незрозумілим складом. На своїй інстаграм-сторінці акторка навіть радила підписникам спробувати натуральну олію для тіла, яку потрібно наносити відразу після душу, щоб шкіра була м'якою і сяяла. Масажі для обличчя. Хороші косметологічні процедури – це справжня пристрасть 47-річної модельєрки. Вона часто розповідає своїм підписникам, що косметологиня Сара Чепмен свого часу допомогла їй перемогти схильність до акне. Тепер Вікторія регулярно робить масаж обличчя, щоб позбутися від набряків, чистки, зокрема перед важливими поїздками. Косметологиня зірки радить людям, які не мають можливості постійно відвідувати фахівця, робити масаж обличчя вдома за допомогою спеціальних масажерів, ролерів або скребка гуаша.

Догляд зсередини. Вікторія Бекхем ретельно піклується про свою красу не лише за допомогою продуктів, які наносить на шкіру, але й захоплюється велнес-трендами і добавками. Таким чином вона регулярно вживає риб'ячий жир омега-3 для гарного вигляду і здоров'я шкіри.

Вікторія Бекхем ретельно піклується про свою красу не лише за допомогою продуктів, які наносить на шкіру, але й захоплюється велнес-трендами і добавками. Таким чином вона регулярно вживає риб'ячий жир омега-3 для гарного вигляду і здоров'я шкіри. Належне зволоження. Цікаво і важливо те, що Вікторія Бекхем просто одержима зволоженням шкіри. Цей крок є обов’язковим у її щоденній б'юті-рутині. Вона зволожує шкіру особливо інтенсивно, коли готується до перельотів, збираючи цілу косметичку доглядових зволожувальних засобів.

Цікаво і важливо те, що Вікторія Бекхем просто одержима зволоженням шкіри. Цей крок є обов’язковим у її щоденній б'юті-рутині. Вона зволожує шкіру особливо інтенсивно, коли готується до перельотів, збираючи цілу косметичку доглядових зволожувальних засобів. Вечірнє і денне зволоження одним засобом. Вікторія Бекхем не покладається на різні засоби, тому користується одним ідеальним для її шкіри засобом для цілодобового зволоження. Такий б'юті-лайфхак їй порадила косметологиня Мелані Грант. Ви також можете проконсультувати зі своїм косметологом, взяти приклад із багатьох зірок і користуватися завжди одним хорошим засобом.

Вікторія Бекхем не покладається на різні засоби, тому користується одним ідеальним для її шкіри засобом для цілодобового зволоження. Такий б'юті-лайфхак їй порадила косметологиня Мелані Грант. Ви також можете проконсультувати зі своїм косметологом, взяти приклад із багатьох зірок і користуватися завжди одним хорошим засобом. Спонж для пудри. Щоб завжди мати бездоганний вигляд, на покази і червоні доріжки дружина Девіда Бекхема наносити пудру не на все обличчя великим пензлем, а точково, використовуючи маленький б'юті-блендер. Таким чином красуня розподіляє пудру лише на ті ділянки обличчя, де вона справді потрібна, не забиваючи всю шкіру.