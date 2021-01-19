Якщо ви плануєте почати новий рік зі зміни іміджу, а саме – з модного фарбування волосся, то варто дізнатися про корисні та трендові рекомендації від професійного hair-стиліста. Адже важливо, аби фарбування 2021 не лише личило вам, але й мало стильний вигляд.