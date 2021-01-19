Який відтінок та техніка для фарбування волосся в моді у 2021: поради від hair-стиліста
Якщо ви плануєте почати новий рік зі зміни іміджу, а саме – з модного фарбування волосся, то варто дізнатися про корисні та трендові рекомендації від професійного hair-стиліста. Адже важливо, аби фарбування 2021 не лише личило вам, але й мало стильний вигляд.
Б’юті-тренд на природний колір волосся залишається в минулому. У 2021 вдалим рішенням будуть експерименти з кольором вашої шевелюри. Вадим Носиков, який спеціалізується на темі стрижок, укладок та фарбування волосся і працює арт-директором у студії PMP Organic Beauty, поділився з Harper's Bazaar знаннями про головні hair-тренди цього року.
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Поради для модного фарбування 2021
- У наступному сезоні популярності не втратять переходи від темних коренів до світлих кінчиків, які можна робити як м’якими, так і контрастними. Ймовірно, така техніка фарбування ще довго очолюватиме рейтинг трендів для фарбування волосся.
- Повільно, але впевнено, модними стають ледь помітні переходи кольору в більш природних відтінках.
- Відсутність різких полосатих контрастів та однотонне фарбування локонів є модним. Важливо обирати актуальний відтінок та надавати волоссю блискучого вигляду.
- Одним зі сучасних та стильних рішень є м'яке фарбування і висвітленя пасм, які ховаються під загальною довжиною волосся, а відкриваються тоді, коли ви створюєте хвилясту укладку чи зачісуєте локони від обличчя. Таким чином ваша зачіска матиме привабливий об’єм з ефектом 3D.
- Total blond у 2021 матиме особливо стильний вигляд на короткій стрижці.
- У рік Бика слід утриматися від надто зухвалих і яскравих кольорів для фарбування волосся. Hair-експерт радить обмежитися пастельними відтінками рожевого, персикового чи фіолетового, якщо ви прагнете кардинальних змін іміджу. Також у новому сезоні модним буде кольорове фарбування лише деяких локонів, а не шевелюри загалом.
- Прихильницям контрастів на волоссі Вадим Носиков пропонує пофарбувати кілька локонів біля обличчя, на чубчику чи по краю від проділу кольоровим пігментом.
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