За допомогою місячного календаря сприятливих і несприятливих днів для стрижки можна не лише стильно доповнити образ новою зачіскою, але й посприяти швидкому росту здорового волосся. Астрологи переконані, що кожен день у липні 2021 буде наділений особливою енергетикою. Вибір залишається за вами.

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Місячний календар стрижок на липень 2021

Молодик – 10 липня 2021 року о 04 годині 16 хвилин.

Повний Місяць – 24 липня 2021 року о 05 годині 36 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 11 по 23 липня 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 9 липня та з 25 по 31 липня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у липні 2021:

1 липня (четвер) – день, коли слід виділити час на догляд за волоссям. Місячна фаза сприяє росту і міцності локонів.

2 липня (п'ятниця) – сприятлива дата для оновлення іміджу. Сміливо відважуйтеся на модну та експериментальну стрижку. Вона додасть вам впевненості у собі та приверне увагу чоловіків до вас.

3 липня (субота) – сьогодні не слід надто вкорочувати довжину волосся, бо можна спровокувати появу проблем зі здоров’ям.

4 липня (неділя) – великі зміни слід починати з маленьких кроків. Тому не варто довжину волосся до пояса одразу трансформувати в стильне боб-каре. Спробуйте трішки підрізати кінці та зробити чубчик, якщо результат вас задовольнить, то продовжуйте б’юті-перевтілення у тому ж дусі.

5 липня (понеділок) – вдалий день для стрижки волосся. Пасма вкладатимуться слухняно і ростимуть рівномірно.

6 липня (вівторок) – щоб надати волоссю гладкості і здорового блиску, якомога швидше йдіть на стрижку.

7 липня (середа) – після стрижки у цей день ви ризикуєте потрапити у неприємну ситуацію, компроміс у якій буде важко знайти.

8 липня (четвер) – будь-які зміни іміджу призведуть до злагоди та взаєморозуміння з коханими і рідними людьми.

9 липня (п'ятниця) – якщо вас турбує випадіння і ламкість волосся, то радимо придивитися до різних варіацій трендового каре. Таким чином ви зможете допомогти своїй шевелюрі покращити стан.

10 липня (субота) – маніпуляції із волоссям наповнять вас сильною енергетикою, але сповільнять його ріст.



Коли стригти волосся в липні 2021 / Фото Unsplash

11 липня (неділя) – щоб зачіска була вдалою, насамперед потрібно присвятити день догляду за волоссям. Домашні процедури для оздоровлення локонів у цей день будуть дуже доречними.

12 липня (понеділок) – в цілому хороша дата для стрижки. Проте виберіть професійного майстра, щоб згодом не розчаруватися.

13 липня (вівторок) – не сприятливий день для роботи з волоссям. Щоб уникнути проблем на роботі, перенесіть візит до перукаря.

14 липня (середа) – зверніть увагу на трендову стрижку Рейчел. Вона підійде красуням, які шанують стиль 90-х і хочуть візуально додати об'єму волоссю.

15 липня (четвер) – слід пофарбувати волосся, а стрижку краще перенести на інший день, бо пасма дуже повільно відростатимуть.

16 липня (п'ятниця) – маніпуляції з волоссям призведуть до негативних наслідків.

17 липня (субота) – стрижка у цей день допоможе здобути прихильність потрібних людей, подарує натхнення для нових досягнень у професійній сфері.

18 липня (неділя) – якщо ви помічаєте у себе симптоми емоційного вигорання, то стрижка "витягне" вас з цього стану. Адже, що може бути прекраснішим, ніж щасливе відображення у дзеркалі.

19 липня (понеділок) – не сприятливий день для стрижки: волосся буде пухнастим, сухим і важко вкладатиметься, не триматиме форми.

20 липня (вівторок) – спробуйте оновити колір і наявну зачіску. На вагоме вкорочення довжини краще не наважуватися.



Як мати красиве і здорове волосся / Фото Pexels

21 липня (середа) – нова зачіска принесе фінансове благополуччя.

22 липня (четвер) – нова довжина волосся привабить у життя корисні знайомства та вигідні пропозиції.

23 липня (п'ятниця) – сьогодні до волосся краще не торкатися. День збагачений енергетикою, яка не є сприятливою для стрижки.

24 липня (субота) – спробуйте щось незвичне для себе. Якщо ви звикли бути затятою власницею довгого волосся, то піксі-стрижка саме те, що вам потрібно для різноманітності.

25 липня (неділя) – дата несприятлива для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Особливо біохімічний вплив на вашу шевелюру матиме негативні наслідки.

26 липня (понеділок) – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті.

27 липня (вівторок) – щоб не вкоротити успіх, не стрижіть волосся дуже коротко.

28 липня (середа) – цей день сприятливий для зміни іміджу. Рекомендується стригти волосся тим, хто потребує лікування та зміцнення. Втім звертайте увагу лише на екологічні засоби, від хімічних препаратів краще утриматися.

29 липня (четвер) – стрижка у цю дату пришвидшить ріст волосся, додасть йому здорового блиску, м'якості і зволоженості. Тому відкладіть усі справи та поспішіть до перукаря.

30 липня (п'ятниця) – не хвилюйтеся, якщо стрижка вийде неідеальною – з часом ви навчитеся бачити у цьому переваги.

31 липня (субота) – похід до салону краси може вас розчарувати. Краще покладіться на себе і проведіть б'юті-процедуру вдома.