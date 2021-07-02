С помощью лунного календаря благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки можно не только стильно дополнить образ новой прической, но и посодействовать быстрому росту здоровых волос. Астрологи убеждены, что каждый день в июле 2021 будет наделен особой энергетикой. Выбор остается за вами.

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Лунный календарь стрижек на июль 2021

Новолуние – 10 июля 2021 года в 04 часа 16 минут.

Полнолуние – 24 июля 2021 года в 05 часов 36 минут.

Растущая Луна – с 11 по 23 июля 2021 года.

Убывающая луна – с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в июле 2021:

1 июля (четверг) – день, когда следует выделить время на уход за волосами. Лунная фаза способствует росту и прочности локонов.

2 июля (пятница) – благоприятная дата для обновления имиджа. Смело отваживайтесь на модную и экспериментальную стрижку. Она придаст вам уверенности в себе и привлечет внимание мужчин к вам.

3 июля (суббота) – сегодня не следует слишком укорачивать длину волос, потому что можно спровоцировать появление проблем со здоровьем.

4 июля (воскресенье) – большие перемены следует начинать с маленьких шагов. Поэтому не стоит длину волос до пояса сразу трансформировать в стильное боб-каре. Попробуйте немного подрезать кончики и сделать челку, если результат вас удовлетворит, то продолжайте бьюти-перевоплощение в том же духе.

5 июля (понедельник) – удачный день для стрижки волос. Пряди будут укладываться послушно и расти равномерно.

6 июля (вторник) – чтобы придать волосам гладкость и здоровый блеск, как можно скорее идите на стрижку.

7 июля (среда) – после стрижки в этот день вы рискуете попасть в неприятную ситуацию, компромисс в которой будет трудно найти.

8 июля (четверг) – любые изменения имиджа приведут к согласию и взаимопониманию с любимыми и родными людьми.

9 июля (пятница) – если вас беспокоит выпадение и ломкость волос, то советуем присмотреться к различным вариациям трендового каре. Таким образом вы сможете помочь своей шевелюре улучшить состояние.

10 июля (суббота) – манипуляции с волосами наполнят вас сильной энергетикой, но замедлят их рост.



Когда стричь волосы в июле 2021 / Фото Unsplash

11 июля (воскресенье) – чтобы прическа была удачной, первым делом нужно посвятить день уходу за волосами. Домашние процедуры для оздоровления локонов в этот день будут как нельзя кстати.

12 июля (понедельник) – в целом хорошая дата для стрижки. Однако выберите профессионального мастера, чтобы впоследствии не разочароваться.

13 июля (вторник) – не благоприятный день для работы с волосами. Чтобы избежать проблем на работе, перенесите визит к парикмахеру.

14 июля (среда) – обратите внимание на трендовую стрижку Рейчел. Она подойдет красавицам, которые любят стиль 90-х и хотят визуально добавить объема волосам.

15 июля (четверг) – следует покрасить волосы, а стрижку лучше перенести на другой день, потому что пряди очень медленно будут отрастать.

16 июля (пятница) – манипуляции с волосами приведут к негативным последствиям.

17 июля (суббота) – стрижка в этот день поможет снискать расположение нужных людей, подарит вдохновение для новых достижений в профессиональной сфере.

18 июля (воскресенье) – если вы замечаете у себя симптомы эмоционального выгорания, то стрижка "вытянет" вас из этого состояния. Ведь, что может быть прекраснее, чем счастливое отражение в зеркале.

19 июля (понедельник) – не благоприятный день для стрижки: волосы будут пушистыми, сухими и трудно укладываться, не будут держать форму.

20 июля (вторник) – попробуйте обновить цвет и имеющуюся прическу. На весомое укорочение длины лучше не решаться.



Как иметь красивые и здоровые волосы / Фото Pexels

21 июля (среда) – новая прическа принесет финансовое благополучие.

22 июля (четверг) – новая длина волос привлечет в жизнь полезные знакомства и выгодные предложения.

23 июля (пятница) – сегодня к волосам лучше не прикасаться. День насыщен энергетикой, которая не является благоприятной для стрижки.

24 июля (суббота) – попробуйте что-то необычное для себя. Если вы привыкли быть ярой обладательницей длинных волос, то пикси-стрижка именно то, что вам нужно для разнообразия.

25 июля (воскресенье) – дата неблагоприятная для любых манипуляций с волосами. Особенно биохимическое воздействие на вашу шевелюру будет иметь негативные последствия.

26 июля (понедельник) – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений в жизни.

27 июля (вторник) – чтобы не укоротить успех, не стригите волосы очень коротко.

28 июля (среда) – этот день благоприятен для смены имиджа. Рекомендуется стричь волосы тем, кто нуждается в лечении и укреплении. Впрочем обращайте внимание лишь на экологические средства, от химических препаратов лучше воздержаться.

29 июля (четверг) – стрижка в эту дату ускорит рост волос, придаст им здоровый блеск, мягкость и увлажненность. Поэтому отложите все дела и поспешите к парикмахеру.

30 июля (пятница) – не волнуйтесь, если стрижка получится неидеальной – со временем вы научитесь видеть в этом преимущества.

31 июля (суббота) – поход в салон красоты может вас разочаровать. Лучше положитесь на себя и проведите бьюти-процедуру дома.