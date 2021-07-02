С помощью лунного календаря благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки можно не только стильно дополнить образ новой прической, но и посодействовать быстрому росту здоровых волос. Астрологи убеждены, что каждый день в июле 2021 будет наделен особой энергетикой. Выбор остается за вами.
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Лунный календарь стрижек на июль 2021
Новолуние – 10 июля 2021 года в 04 часа 16 минут.
Полнолуние – 24 июля 2021 года в 05 часов 36 минут.
Растущая Луна – с 11 по 23 июля 2021 года.
Убывающая луна – с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля 2021 года.
С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в июле 2021:
1 июля (четверг) – день, когда следует выделить время на уход за волосами. Лунная фаза способствует росту и прочности локонов.
2 июля (пятница) – благоприятная дата для обновления имиджа. Смело отваживайтесь на модную и экспериментальную стрижку. Она придаст вам уверенности в себе и привлечет внимание мужчин к вам.
3 июля (суббота) – сегодня не следует слишком укорачивать длину волос, потому что можно спровоцировать появление проблем со здоровьем.
4 июля (воскресенье) – большие перемены следует начинать с маленьких шагов. Поэтому не стоит длину волос до пояса сразу трансформировать в стильное боб-каре. Попробуйте немного подрезать кончики и сделать челку, если результат вас удовлетворит, то продолжайте бьюти-перевоплощение в том же духе.
5 июля (понедельник) – удачный день для стрижки волос. Пряди будут укладываться послушно и расти равномерно.
6 июля (вторник) – чтобы придать волосам гладкость и здоровый блеск, как можно скорее идите на стрижку.
7 июля (среда) – после стрижки в этот день вы рискуете попасть в неприятную ситуацию, компромисс в которой будет трудно найти.
8 июля (четверг) – любые изменения имиджа приведут к согласию и взаимопониманию с любимыми и родными людьми.
9 июля (пятница) – если вас беспокоит выпадение и ломкость волос, то советуем присмотреться к различным вариациям трендового каре. Таким образом вы сможете помочь своей шевелюре улучшить состояние.
10 июля (суббота) – манипуляции с волосами наполнят вас сильной энергетикой, но замедлят их рост.
Когда стричь волосы в июле 2021 / Фото Unsplash
11 июля (воскресенье) – чтобы прическа была удачной, первым делом нужно посвятить день уходу за волосами. Домашние процедуры для оздоровления локонов в этот день будут как нельзя кстати.
12 июля (понедельник) – в целом хорошая дата для стрижки. Однако выберите профессионального мастера, чтобы впоследствии не разочароваться.
13 июля (вторник) – не благоприятный день для работы с волосами. Чтобы избежать проблем на работе, перенесите визит к парикмахеру.
14 июля (среда) – обратите внимание на трендовую стрижку Рейчел. Она подойдет красавицам, которые любят стиль 90-х и хотят визуально добавить объема волосам.
15 июля (четверг) – следует покрасить волосы, а стрижку лучше перенести на другой день, потому что пряди очень медленно будут отрастать.
16 июля (пятница) – манипуляции с волосами приведут к негативным последствиям.
17 июля (суббота) – стрижка в этот день поможет снискать расположение нужных людей, подарит вдохновение для новых достижений в профессиональной сфере.
18 июля (воскресенье) – если вы замечаете у себя симптомы эмоционального выгорания, то стрижка "вытянет" вас из этого состояния. Ведь, что может быть прекраснее, чем счастливое отражение в зеркале.
19 июля (понедельник) – не благоприятный день для стрижки: волосы будут пушистыми, сухими и трудно укладываться, не будут держать форму.
20 июля (вторник) – попробуйте обновить цвет и имеющуюся прическу. На весомое укорочение длины лучше не решаться.
Как иметь красивые и здоровые волосы / Фото Pexels
21 июля (среда) – новая прическа принесет финансовое благополучие.
22 июля (четверг) – новая длина волос привлечет в жизнь полезные знакомства и выгодные предложения.
23 июля (пятница) – сегодня к волосам лучше не прикасаться. День насыщен энергетикой, которая не является благоприятной для стрижки.
24 июля (суббота) – попробуйте что-то необычное для себя. Если вы привыкли быть ярой обладательницей длинных волос, то пикси-стрижка именно то, что вам нужно для разнообразия.
25 июля (воскресенье) – дата неблагоприятная для любых манипуляций с волосами. Особенно биохимическое воздействие на вашу шевелюру будет иметь негативные последствия.
26 июля (понедельник) – нейтральный день для смены имиджа, стрижка не принесет положительных или отрицательных изменений в жизни.
27 июля (вторник) – чтобы не укоротить успех, не стригите волосы очень коротко.
28 июля (среда) – этот день благоприятен для смены имиджа. Рекомендуется стричь волосы тем, кто нуждается в лечении и укреплении. Впрочем обращайте внимание лишь на экологические средства, от химических препаратов лучше воздержаться.
29 июля (четверг) – стрижка в эту дату ускорит рост волос, придаст им здоровый блеск, мягкость и увлажненность. Поэтому отложите все дела и поспешите к парикмахеру.
30 июля (пятница) – не волнуйтесь, если стрижка получится неидеальной – со временем вы научитесь видеть в этом преимущества.
31 июля (суббота) – поход в салон красоты может вас разочаровать. Лучше положитесь на себя и проведите бьюти-процедуру дома.