Аби привабити у життя хорошу енергетику, варто відповідально обирати не лише різновид б’юті-процедури, але й день, коли ви її робитимете. Адже астрологи переконані, що фази Місяця для змін іміджу мають чималий вплив на перебіг майбутніх подій. Тому у березні 2021 вам у нагоді стане календар стрижок, який допоможе дізнатися, коли оновлювати зачіску, щоб мати здорове і красиве волосся.

Стрижка у визначений місячний день може прискорити ріст волосся або сповільнити. Аби візит до перукаря пішов вам лише на користь, а шевелюра мала здоровий і блискучий вигляд, скористайтеся місячним календарем стрижок на березень 2021, щоб обрати правильний день для б’юті-маніпуляцій з волоссям.

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Коли можна стригти волосся у березні 2021

За місячним календарем на березень 2021 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 13 березня 2021 року.

Повний Місяць – 28 березня 2021 року.

Зростаючий Місяць – з 14 по 20 березня та з 22 по 27 березня 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 12 березня та з 29 по 31 березня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у березні 2021:

1 березня (понеділок) – перший день весни слугує ідеальним періодом для кардинальних змін іміджу. Почніть з модною стрижки, на яку давно не наважувалися.

2 березня (вівторок) – щоб оздоровити своє волосся, підріжте кінчики сьогодні. Це допоможе додати свіжості вашому образу.

3 березня (середа) – приділіть час на домашні процедури для догляду за волоссям. Спробуйте приготувати маску з натуральних інгредієнтів, скрабуйте шкіру голови та робіть масаж для стимулювання кровообігу, що сприятиме росту розкішних локонів.

4 березня (четвер) – утримайтеся від експериментальних стрижок. Будь-які маніпуляції зі шевелюрою приваблять у ваше життя негаразди.

5 березня (п’ятниця) – сприятливий день для фарбування волосся. Оберіть один з модних весняних відтінків: мідний, винний червоний, темний шоколад чи білявий з відтінками русявого.

6 березня (субота) – нейтральний день для маніпуляцій з волоссям. Спробуйте трішки вкоротити довжину локонів чи зробити трендову стрижку каскад, коли пасма привабливо обрамляють обличчя.

7 березня (неділя) – спробуйте оновити образ за допомогою чубчика. Таким чином ви додасте своєму стилю особливого шику.

8 березня (понеділок) – дата не є сприятливою для стрижок. Якщо хочете уникнути випадіння волосся, то перенесіть візит до перукаря.

9 березня (вівторок) – відвідайте свого улюбленого hair-стиліста, зробіть красиву укладку, дізнайтеся у нього кілька професійних порад для догляду за волоссям, отримуйте компліменти від оточуючих, але не стрижіться.

10 березня (середа) – можна стригтися. Найбільш вдалими виходитимуть короткі стрижки: боб-каре та піксі.



Місячний календар стрижок волосся на березень 2021 / Фото Pexels

11 березня (четвер) – стрижка сьогодні допоможе припинити випадіння і ламкість волосся.

12 березня (п’ятниця) – сприятлива дата для яскравих і різноманітних б’юті-перевтілень. Не обмежуйтеся лише стрижкою.

13 березня (субота) – аби привабити енергетику сексуальності та жіночності у своє життя, спробуйте підстригти волосся.

14 березня (неділя) – якщо не хочете зазнати фінансових втрат, то скасуйте запис до перукаря.

15 березня (понеділок) – довіртеся своєму майстру, якщо ви давно мрієте про стрижку. Нехай це буде щось нетипове для вас. Наприклад, ультракоротку стрижку, якщо ви звикли носити косу до пояса.

16 березня (вівторок) – б’юті-зміни у цю фазу Місяця негативно вплинуть на ваш настрій.

17 березня (середа) – вдалий день для зміни іміджу.

18 березня (четвер) – щоб налагодити стосунки з колегами та пришвидшити свій кар’єрний ріст, зробіть красиву стрижку. Таким чином додасть вам впевненості у своїх силах.

19 березня (п’ятниця) – дата не підходить для оновлення зачіски: волосся ростиме повільно та буде неслухняним.

20 березня (субота) – спробуйте самостійно підрізати кінчики волосся, щоб покращити стан своїх локонів та позбутися від негативу у своєму житті.



Коли стригти волосся в березні / Фото Pexels

21 березня (неділя) – сьогодні не варто стригтися.

22 березня (понеділок) – зважте рішення про зміну іміджу декілька разів. Можливо, вам і не потрібна стрижка у цьому сезоні.

23 березня (вівторок) – спробуйте знайти свій стиль. Витратьте день на пошук ідей для стрижки, повсякденної зачіски і методів для оздоровлення волосся.

24 березня (середа) – згідно з місячним календарем стрижок на березень 2021 та рекомендаціями астрологів, краще не планувати підстригати волосся у цей день.

25 березня (четвер) – сміливо відрізайте дорогоцінні сантиметри шевелюри. Таким чином ви нарешті зупините смугу непорозумінь з близькими людьми.

26 березня (п’ятниця) – якщо давно замислюєтеся над стрижкою і фарбуванням, то сприятливий день – найкраща нагода.

27 березня (субота) – зупиніться лише на стильній укладці.

28 березня (неділя) – присвятіть час вибору стрижки та вивченню останніх модних hair-тенденцій.

29 березня (понеділок) – нова стрижка приверне увагу протилежної статі, але не потрібно стригтися надто коротко.

30 березня (вівторок) – цього дня краще не стригти волосся, щоб не погіршити свій стан здоров’я.

31 березня (середа) – хороший день для стрижки. Після походу в перукарню, ваше волосся стане густішим та блискучішим.