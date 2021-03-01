Чтобы привлечь в жизнь хорошую энергетику, следует ответственно выбирать не только разновидность бьюти-процедуры, но и день, когда вы ее будете делать. Астрологи убеждены, что фазы Луны для изменений имиджа имеют немалое влияние на ход будущих событий. Поэтому в марте 2021 вам пригодится календарь стрижек, который поможет узнать, когда обновлять прическу, чтобы иметь здоровые и красивые волосы.

Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить. Чтобы визит к парикмахеру пошел вам только на пользу, а шевелюра имела здоровый и блестящий вид, воспользуйтесь лунным календарем стрижек на март 2021, чтобы выбрать правильный день для бьюти-манипуляций с волосами.

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Когда можно стричь волосы в марте 2021

По лунному календарю на март 2021 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 13 марта 2021 года.

Полнолуние – 28 марта 2021 года.

Растущая Луна – с 14 по 20 марта и с 22 по 27 марта 2021 года.

Убывающая луна – с 1 по 12 марта и с 29 по 31 марта 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в марте 2021:

1 марта (понедельник) – первый день весны служит идеальным периодом для кардинальных изменений имиджа. Начните с модной стрижки, на которую давно не решались.

2 марта (вторник) – чтобы оздоровить свои волосы, подрежьте кончики сегодня. Это поможет добавить свежести вашему образу.

3 марта (среда) – уделите время на домашние процедуры по уходу за волосами. Попробуйте приготовить маску из натуральных ингредиентов, скрабируйте кожу головы и делайте массаж для стимулирования кровообращения, что будет способствовать росту роскошных локонов.

4 марта (четверг) – воздержитесь от экспериментальных стрижек. Любые манипуляции с шевелюрой привлекут в вашу жизнь невзгоды.

5 марта (пятница) – благоприятный день для окрашивания волос. Выберите один из модных весенних оттенков: медный, винный красный, темный шоколад или светлый с оттенками русого.

6 марта (суббота) – нейтральный день для манипуляций с волосами. Попробуйте немного укоротить длину локонов или сделать трендовую стрижку каскад, когда пряди привлекательно обрамляют лицо.

7 марта (воскресенье) – попробуйте обновить образ с помощью челки. Таким образом вы придадите своему стилю особый шик.

8 марта (понедельник) – дата не является благоприятной для стрижек. Если хотите избежать выпадения волос, то перенесите визит к парикмахеру.

9 марта (вторник) – посетите своего любимого hair-стилиста, сделайте красивую укладку, узнайте у него несколько профессиональных советов по уходу за волосами, получайте комплименты от окружающих, но не стригитесь.

10 марта (среда) – можно стричься. Наиболее удачными будут получаться короткие стрижки: боб-каре и пикси.



Лунный календарь стрижек волос на март 2021 / Фото Pexels

11 марта (четверг) – стрижка сегодня поможет прекратить выпадение и ломкость волос.

12 марта (пятница) – благоприятная дата для ярких и разнообразных бьюти-перевоплощений. Не ограничивайтесь лишь стрижкой.

13 марта (суббота) – чтобы привлечь энергетику сексуальности и женственности в свою жизнь, попробуйте подстричь волосы.

14 марта (воскресенье) – если не хотите понести финансовые потери, то отмените запись к парикмахеру.

15 марта (понедельник) – доверьтесь своему мастеру, если вы давно мечтаете о стрижке. Пусть это будет что-то нетипичное для вас. Например, ультракороткая стрижка, если вы привыкли носить косу до пояса.

16 марта (вторник) – бьюти-изменения в эту фазу Луны негативно повлияют на ваше настроение.

17 марта (среда) – удачный день для смены имиджа.

18 марта (четверг) – чтобы наладить отношения с коллегами и ускорить свой карьерный рост, сделайте красивую стрижку. Таким образом придаст вам уверенности в своих силах.

19 марта (пятница) – дата не подходит для обновления прически: волосы будут расти медленно и будут непослушными.

20 марта (суббота) – попробуйте самостоятельно подрезать кончики волос, чтобы улучшить состояние своих локонов и избавиться от негатива в своей жизни.



Когда стричь волосы в марте / Фото Pexels

21 марта (воскресенье) – сегодня не стоит стричься.

22 марта (понедельник) – взвесьте решение о смене имиджа несколько раз. Возможно, вам и не нужна стрижка в этом сезоне.

23 марта (вторник) – попробуйте найти свой стиль. Потратьте день на поиск идей для стрижки, повседневной прически и методов для оздоровления волос.

24 марта (среда) – согласно лунному календарю стрижек на март 2021 и рекомендациями астрологов, лучше не планировать подстригать волосы в этот день.

25 марта (четверг) – смело отрезайте драгоценные сантиметры шевелюры. Таким образом Вы наконец остановите полосу недоразумений с близкими людьми.

26 марта (пятница) – если давно задумываетесь над стрижкой и окрашиванием, то благоприятный день – лучшая возможность.

27 марта (суббота) – остановитесь лишь на стильной укладке.

28 марта (воскресенье) – посвятите время выбору стрижки и изучению последних модных hair-тенденций.

29 марта (понедельник) – новая стрижка привлечет внимание противоположного пола, но не нужно стричься слишком коротко.

30 марта (вторник) – в этот день лучше не стричь волосы, чтобы не ухудшить свое состояние здоровья.

31 марта (среда) – хороший день для стрижки. После похода в парикмахерскую ваши волосы станут гуще и более блестящими.