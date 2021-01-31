Зміна зачіски – це для кожної жінки відповідальний момент. Якщо ви наважилися на б’юті-оновлення іміджу, то вам у нагоді стане місячний календар стрижок, який допоможе дізнатися про більш сприятливий день для запису до hair-стиліста. Адже дата стрижки впливає не лише на ваш емоційний стан, але й може потягнути за собою як позитивні, так і негативні наслідки.

У ХХІ століття жінкам слід опиратися не тільки на власні вподобання у виборі дня для стрижки, коли існує багато додаткової корисної інформації. Наприклад, кожна дата сповнена різною енергетикою, тому б’юті-зміни можуть призвести як до щасливих подій, так і до переліку невдач у житті. В такому випадку у нагоді стає місячний календар стрижок.

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Коли можна стригти волосся в лютому 2021

За місячним календарем на лютий 2021 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 11 лютого 2021 року.

Повний Місяць – 27 лютого 2021 року.

Зростаючий Місяць – з 12 по 26 лютого 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 10 лютого 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в лютому:

1 лютого (понеділок) – день підходить для кардинальних змін з волоссям. Якщо довго наважувалися на коротку трендову стрижку, то початок місяця – ідеальний час.

2 лютого (вівторок) – вкорочення довжини волосся привабить у ваше життя фінансове благополуччя та допоможе впоратися з проблемами на роботі.

3 лютого (середа) – сьогодні варто виділити час на оздоровчі процедури для волосся: приготуйте корисну маску в домашніх умовах, проскрабуйте шкіру голови та вимийте шевелюру улюбленим безсульфатним шампунем. Результат б’юті-процедур закріпіть засобами для догляду, які не потрібно змивати.

4 лютого (четвер) – невдала дата для походу до перукаря. Відкладіть стрижку, допоки фаза Місяця буде більш сприятливою для змін вашої зовнішності.

5 лютого (п’ятниця) – не плануйте підрізати волосся сьогодні. Будь-які маніпуляції призведуть до погіршення самопочуття.

6 лютого (субота) – фарбування волосся буде найкращим рішенням. Адже обраний колір для ваших локонів здивує стійкістю, блиском та додаватиме образу стильності.

7 лютого (неділя) – якщо постригти волосся у цей день, то воно ростиме швидко, буде слухняним і будь-яку укладку ви зможете зробити швидко і легко.

8 лютого (понеділок) – відмовтеся від експериментальних стрижок. Спробуйте підрізати чубчик або передні пасма, які модно обрамлятимуть обличчя.

9 лютого (вівторок) – якщо хочете налагодити стосунки з друзями та рідними, відмовтеся від кардинальних б’юті-змін сьогодні.

10 лютого (середа) – сприятливий день для стрижки хвилястого волосся. Тоді воно матиме доглянутий вигляд, ніякої пористої структури чи ламкості.



Місячний календар стрижок на лютий 2021 / Фото Unsplash

11 лютого (четвер) – для тих, хто вірить у позитивну енергетику Молодика, день буде вдалим для походу в салон краси. Не обмежуйтеся лише вкороченням довжини волосся, а також запишіться на професійну доглядову процедуру. Зокрема, можете спробувати оновити колір шевелюри. Така комбінація піде на користь вашим локона.

12 лютого (п’ятниця) – якщо ви давно мрієте спробувати себе в якості перукаря, то спробуйте сьогодні провести бажані маніпуляції з волоссям вдома своїми руками. Проте важливо перед цим ознайомитися з особливостями домашньої стрижки чи самостійного фарбування.

13 лютого (субота) – стрижка призведе до поліпшення справ в особистому житті. Повідомлення від коханого не доведеться довго чекати, а компліменти від привабливих незнайомців – забезпечені.

14 лютого (неділя) – день для кохання, але не для стрижки. Витратьте час не те, аби створити стильну укладку чи оригінальну зачіску, та вражайте своєю красою усіх на тематичній вечірці чи свою другу половинку на особливому побаченні.

15 лютого (понеділок) – позбудьтеся від посічених кінців. Це допоможе поліпшити загальний вигляд волосся.

16 лютого (вівторок) – довіртеся майстру. Нехай hair-стиліст обере стрижку, яка вдало підкреслить усі переваги вашого обличчя та приховає недоліки.

17 лютого (середа) – фарбуйтеся, стрижіться, доглядайте за волоссям. Після змін іміджу ви помітите, наскільки ваше життя стало цікавішим, більш насиченим позитивними подіями, а нові корисні знайомства полилися рікою.

18 лютого (четвер) – не змінюйте колір волосся, бо є ризик перепалити його та отримати зовсім не той результат, який ви хотіли. Тому відмовтеся нині від стійких фарб. Натомість можете скористатися хною.

19 лютого (п’ятниця) – ваша енергетика втратить силу, якщо ви позбудетеся від більшої частини довжини своїх локонів. Обмежтеся підрізанням кінців.

20 лютого (субота) – якщо ви страждаєте на ламкість, тьмяність та випадіння волосся, то боб-каре допоможе виправити ситуацію.



Коли стригти волосся у лютому / Фото Unsplash

21 лютого (неділя) – витратьте день, аби спробувати кілька різних укладок і визначити, яка личить вам найбільше. Таким чином ви заощадите чимало часу і сил кожного дня, збираючись на роботу.

22 лютого (понеділок) – один із найкращих днів циклу для стрижки.

23 лютого (вівторок) – сьогодні варто зробити трендову стрижку. Зверніть увагу на піксі, маллет, андеркат.

24 лютого (середа) – будь-яке каре, зроблене у цей день, буде легко вкладати. А коли відростатиме волосся, то воно матиме гармонійний вигляд, окремі пасма не вибиватимуться зі загальної укладки.

25 лютого (четвер) – дата не підходить для оновлення зачіски: волосся ростиме повільно та урізнобіч, а також не захоче слухняно "лежати".

26 лютого (п’ятниця) – запишіться на стрижку, якщо ваше волосся помітно стало рідшим, втратило здоровий вигляд та здається сухим. Не ігноруйте проблеми, бо йому потрібен негайний порятунок.

27 лютого (субота) – стрижка в цей день допоможе поліпшити здоров’я та інтуїцію. Після неї ти зможеш вирішити складні фінансові питання.

28 лютого (неділя) – зосередьтеся на оздоровлені волосся. Стрижку краще відкласти на інший день.