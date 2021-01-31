Смена прически – это для каждой женщины ответственный момент. Если вы решились на бьюти-обновление имиджа, то вам пригодится лунный календарь стрижек, который поможет узнать про более благоприятный день для записи к hair-стилисту. Ведь дата стрижки влияет не только на ваше эмоциональное состояние, но и может потянуть за собой как положительные, так и отрицательные последствия.

В XXI век женщинам следует опираться не только на собственные предпочтения в выборе дня для стрижки, так как существует много дополнительной полезной информации. Например, каждая дата полна разной энергетикой, поэтому бьюти-изменения могут привести как к счастливым событиям, так и к перечню неудач в жизни. В таком случае пригодиться лунный календарь стрижек.

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Когда можно стричь волосы в феврале 2021

По лунному календарю на февраль 2021 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 11 февраля 2021 года.

Полнолуние – 27 февраля 2021 года.

Растущая Луна – с 12 по 26 февраля 2021 года.

Убывающая Луна – с 1 по 10 февраля 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в феврале:

1 февраля (понедельник) – день подходит для кардинальных изменений с волосами. Если долго решались на короткую трендовую стрижку, то начало месяца – идеальное время.

2 февраля (вторник) – укорачивание длины волос привлечет в вашу жизнь финансовое благополучие и поможет справиться с проблемами на работе.

3 февраля (среда) – сегодня стоит выделить время на оздоровительные процедуры для волос: приготовьте полезную маску в домашних условиях, проскрабируйте кожу головы и вымойте шевелюру любимым безсульфатным шампунем. Результат бьюти-процедур закрепите средствами для ухода, которые не нужно смывать.

4 февраля (четверг) – неудачная дата для похода к парикмахеру. Отложите стрижку, пока фаза Луны будет более благоприятной для изменений вашей внешности.

5 февраля (пятница) – не планируйте подрезать волосы сегодня. Любые манипуляции приведут к ухудшению самочувствия.

6 февраля – суббота) – окрашивание волос будет лучшим решением. Ведь выбранный цвет для ваших локонов удивит стойкостью, блеском и будет добавлять образу стильности.

7 февраля (воскресенье) – если постричь волосы в этот день, то они будут расти быстро, будут послушными и любую укладку вы сможете сделать быстро и легко.

8 февраля (понедельник) – откажитесь от экспериментальных стрижек. Попробуйте подрезать челку или передние пряди, которые модно будут обрамлять лицо.

9 февраля (вторник) – если хотите наладить отношения с друзьями и родными, откажитесь от кардинальных бьюти-изменений сегодня.

10 февраля (среда) – благоприятный день для стрижки волнистых волос. Тогда они будет иметь ухоженный вид, никакой пористой структуры или ломкости.

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 / Фото Unsplash

11 февраля (четверг) – для тех, кто верит в положительную энергетику Новолуния, день будет удачным для похода в салон красоты. Не ограничивайтесь лишь укорачиванием длины волос, а также запишитесь на профессиональную уходовую процедуру. В частности, можете попробовать обновить цвет шевелюры. Такая комбинация пойдет на пользу вашим локонам.

12 февраля (пятница) – если вы давно мечтаете попробовать себя в качестве парикмахера, то попробуйте сегодня провести желаемые манипуляции с волосами дома своими руками. Однако важно перед этим ознакомиться с особенностями домашней стрижки или самостоятельного окрашивания.

13 февраля (суббота) – стрижка приведет к улучшению дел в личной жизни. Сообщения от любимого не придется долго ждать, а комплименты от привлекательных незнакомцев – обеспечены.

14 февраля (воскресенье) – день для любви, но не для стрижки. Потратьте время не на то, чтобы создать стильную укладку или оригинальную прическу, и удивляйте своей красотой всех на тематической вечеринке или свою вторую половинку на особом свидании.

15 февраля (понедельник) – избавьтесь от секущихся концов. Это поможет улучшить общий вид волос.

16 февраля (вторник) – доверьтесь мастеру. Пусть hair-стилист выберет стрижку, которая удачно подчеркнет все достоинства вашего лица и скроет недостатки.

17 февраля (среда) – красьтесь, стригитесь, ухаживайте за волосами. После изменений имиджа вы заметите, насколько ваша жизнь стала интереснее, насыщеннее позитивными событиями, а новые полезные знакомства полились рекой.

18 февраля (четверг) – не меняйте цвет волос, потому что есть риск пережечь их и получить совсем не тот результат, который вы хотели. Поэтому откажитесь от стойких красок. Зато можете воспользоваться хной.

19 февраля (пятница) – ваша энергетика потеряет силу, если вы избавитесь от большей части длины своих локонов. Ограничьтесь подрезанием концов.

20 февраля (суббота) – если вы страдаете ломкостью, тусклостью и выпадением волос, то боб-каре поможет исправить ситуацию.

Когда стричь волосы в феврале / Фото Unsplash

21 февраля (воскресенье) – потратьте день, чтобы попробовать несколько разных укладок и определить, какая подходит вам больше всего. Таким образом вы сэкономите немало времени и сил каждый день, собираясь на работу.

22 февраля (понедельник) – один из лучших дней цикла для стрижки.

23 февраля (вторник) – сегодня стоит сделать трендовую стрижку. Обратите внимание на пикси, маллет, андеркат.

24 февраля (среда) – любое каре, сделанное в этот день, будет легко укладывать. А если отрастить волосы, то они будут иметь гармоничный вид, отдельные пряди не будут выбиваться из общей укладки.

25 февраля (четверг) – дата не подходит для обновления прически: волосы будут расти медленно и в разные стороны, а также не захотят послушно "лежать".

26 февраля (пятница) – запишитесь на стрижку, если ваши волосы заметно стали более жидкими, потеряли здоровый вид и кажутся сухими. Не игнорируйте проблемы, потому что им нужно немедленное спасение.

27 февраля (суббота) – стрижка в этот день поможет улучшить здоровье и интуицию. После нее ты сможешь решить сложные финансовые вопросы.

28 февраля (воскресенье) – сосредоточьтесь на оздоровленных волосах. Стрижку лучше отложить на другой день.