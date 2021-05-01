Для стрижки у травні 2021 будуть як сприятливі, так і несприятливі дні. Якщо ви дізнаєтеся про них більше, то зможете за допомогою нового іміджу та простих рекомендацій привабити у своє життя благополуччя, кохання, фінансове збагачення. Тому читайте нижче, коли краще стригти волосся у цьому місяці.
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Місячний календар стрижок на травень 2021
За місячним календарем на травень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця відбуватиметься в такій послідовності:
Молодик – 11 травня 2021 року о 21 годині 59 хвилин.
Повний Місяць – 26 травня 2021 року о 14 годині 13 хвилин.
Зростаючий Місяць – з 12 по 25 травня 2021 року.
Спадаючий місяць – з 1 по 10 травня і з 27 по 31 травня 2021 року.
З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у травні 2021:
1 травня (субота) – останній місяць весни не варто починати із кардинальних б'юті-трансформацій. Обмежтеся оздоровчими процедурами для вашої шевелюри.
2 травня (неділя) – сьогодні також варто перенести візит до перукаря на інший день. Адже будь-які маніпуляції з волоссям можуть призвести до погіршення стану здоров'я.
3 травня (понеділок) – якщо сумніваєтеся, яку стрижку обрати, то почніть із поступового вкорочення довжини: спочатку трендове подовжене боб-каре, потім французьке, а згодом, можливо, і до піксі дійдете.
4 травня (вівторок) – вдалий день для стрижки волосся. Пасма вкладатимуться слухняно і ростимуть рівномірно.
5 травня (середа) – несприятливий день для стрижки волосся, а от із кольором можна експериментувати. Віддавайте перевагу модним відтінкам 2021: холодні біляві, шоколадні або мідні.
6 травня (четвер) – спробуйте зробити трендовий чубчик. Щоб надихнутися на оновлення іміджу, згадайте чарівний б'юті-образ Марго Роббі на червоній доріжці з нагоди церемонії вручення нагород Оскар-2021.
7 травня (п'ятниця) – використайте позитивну енергетику Місяця для створення стильної короткої стрижки.
8 травня (субота) – якщо вкоротити локони сьогодні, то вони дуже швидко відростатимуть, і стиль зачіски втратить свою першочергову форму.
9 травня (неділя) – присвятіть день домашнім процедурам для догляду за волоссям і шкірою голови. Зробіть скраб, маску, нанесіть на пасма незмивні доглядові засоби.
10 травня (понеділок) – сприятлива дата для красивої і модної стрижки, але заздалегідь зважте усі плюси і мінуси. Можливо, підрізання кінчиків і створення чубчика буде достатньо.
Особливості стрижки у травні 2021 / Фото Unsplash
11 травня (вівторок) – стрижка у цей день допоможе привабити у ваше життя сімейне благополуччя та взаєморозуміння між рідними.
12 травня (середа) – проконсультуйтеся з майстром, нехай він підбере стиль стрижки, який личитиме вам найбільше, та насолоджуйтеся результатом.
13 травня (четвер) – сьогодні краще не стригтися, щоб уникнути раптово банкрутства. Натомість можна виділити час на вибір щоденної укладки, що у майбутньому допоможе вам менше часу витрачати на збори.
14 травня (п'ятниця) – вкоротіть передні пасма волосся, щоб вони красиво обрамляли обличчя. Представники протилежної статі обов'язково помітять зміни і вашому образі та зроблять чимало компліментів.
15 травня (субота) – експерименти з довжиною волосся можуть неочікувано неприємно закінчитися.
16 травня (неділя) – будьте обережними, роблячи зачіску. Сьогодні волосяні фолікули особливо вразливі, а пасма слабкі.
17 травня (понеділок) – щоб надати волоссю гладкості і здорового блиску, якомога швидше йдіть на стрижку.
18 травня (вівторок) – якщо ви вирішили постригтися сьогодні, то матимете гарантовано не лише бездоганну стрижку, але й підвищення на роботі.
19 травня (середа) – стрижка у цей день сприяє привабленню грошей у вашу сім'ю і допомагає вирішити давні непорозуміння.
20 травня (четвер) – маніпуляції із волоссям наповнять вас сильною енергетикою, але сповільнять його ріст.
Сприятливі і несприятливі дні для стрижки у травні 2021 / Фото Pexels
21 травня (п'ятниця) – щоб посилити свою харизму, відчути себе впевненішою і більш звабливою, зробіть ефектну стрижку, не задумуючись про наслідки.
22 травня (субота) – спробуйте самостійно зробити красиву зачіску. Це додасть вам натхненні. А от запис до перукаря краще скасувати.
23 травня (неділя) – несприятливий день. Через стрижку ви ризикуєте погіршити стан волосся.
24 травня (понеділок) – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров'я. Фарбування волосся принесе у життя успіх.
25 травня (вівторок) – дочекайтеся більш сприятливого дня для вдосконалення шевелюри.
26 травня (середа) – якщо вас турбують посічені та сухі кінці волосся, то позбудьтеся від них прямо зараз.
27 травня (четвер) – волосся з нетерпінням чекає, коли ви подаруєте йому стрижку й оздоровчу процедуру в салоні краси.
28 травня (п'ятниця) – поспішіть до перукаря, якщо ваша мета – довгі локони. Оновлення довжини посприяє швидкому росту волосся.
29 травня (субота) – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день
30 травня (неділя) – невдалий період для стрижки, зміну іміджу краще відтермінувати.
31 травня (понеділок) – варто відмовитися від фарбування волосся. Натомість стрижка допоможе стильно змінити імідж та зміцнити волосини.