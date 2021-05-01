Для стрижки в мае 2021 будут как благоприятные, так и неблагоприятные дни. Если вы узнаете о них больше, то сможете с помощью нового имиджа и простых рекомендаций привлечь в свою жизнь благополучие, любовь, финансовое обогащение. Поэтому читайте ниже, когда лучше стричь волосы в этом месяце.

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Лунный календарь стрижек на май 2021

По лунному календарю на май 2021 года циклическая смена фаз Луны будет происходить в такой последовательности:

Новолуние – 11 мая 2021 года в 21 час 59 минут.

Полнолуние – 26 мая 2021 года в 14 часов 13 минут.

Растущая Луна – с 12 по 25 мая 2021 года.

Убывающая луна – с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в мае 2021:

1 мая (суббота) – последний месяц весны не стоит начинать с кардинальных бьюти-трансформаций. Ограничьтесь оздоровительными процедурами для вашей шевелюры.

2 мая (воскресенье) – сегодня также стоит перенести визит к парикмахеру на другой день. Ведь любые манипуляции с волосами могут привести к ухудшению состояния здоровья.

3 мая (понедельник) – если сомневаетесь, какую стрижку выбрать, то начните с постепенного укорочения длины: сначала трендовое удлиненное боб-каре, потом французское, а потом, возможно, и до пикси дойдете.

4 мая (вторник) – удачный день для стрижки волос. Пряди будут укладываться послушно и расти равномерно.

5 мая (среда) – неблагоприятный день для стрижки волос, а вот с цветом можно экспериментировать. Отдавайте предпочтение модным оттенкам 2021: холодные белокурые, шоколадные или медные.

6 мая (четверг) – попробуйте сделать трендовую челку. Чтобы вдохновиться на обновление имиджа, вспомните волшебный бьюти-образ Марго Робби на красной дорожке по случаю церемонии вручения наград Оскар-2021.

7 мая (пятница) – используйте положительную энергетику Луны для создания стильной короткой стрижки.

8 мая (суббота) – если укоротить локоны сегодня, то они очень быстро отрастут и стиль прически потеряет свою первоочередную форму.

9 мая (воскресенье) – посвятите день домашним процедурам для ухода за волосами и кожей головы. Сделайте скраб, маску, нанесите на пряди несмываемые уходовые средства.

10 мая (понедельник) – благоприятная дата для красивой и модной стрижки, но заранее взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, подрезания кончиков и создания челки будет достаточно.



Особенности стрижки в мае 2021 / Фото Unsplash

11 мая (вторник) – стрижка в этот день поможет привлечь в вашу жизнь семейное благополучие и взаимопонимание между родными.

12 мая (среда) – проконсультируйтесь с мастером, пусть он подберет стиль стрижки, который подойдет вам больше всего и наслаждайтесь результатом.

13 мая (четверг) – сегодня лучше не стричься, чтобы избежать внезапно банкротства. Зато можно выделить время на выбор ежедневной укладки, что в будущем поможет вам меньше времени тратить на сборы.

14 мая (пятница) – укоротите передние пряди волос, чтобы они красиво обрамляли лицо. Представители противоположного пола обязательно заметят изменения и вашем образе и сделают немало комплиментов.

15 мая (суббота) – эксперименты с длиной волос могут неожиданно неприятно закончиться.

16 мая (воскресенье) – будьте осторожными, делая прическу. Сегодня волосяные фолликулы особенно уязвимы, а пряди слабые.

17 мая (понедельник) – чтобы придать волосам гладкость и здоровый блеск, как можно скорее идите на стрижку.

18 мая (вторник) – если вы решили постричься сегодня, то будете иметь гарантированно не только безупречную стрижку, но и повышение на работе.

19 мая (среда) – стрижка в этот день способствует привлечению денег в вашу семью и помогает решить давние недоразумения.

20 мая (четверг) – манипуляции с волосами наполнят вас сильной энергетикой, но замедлят его рост.



Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в мае 2021 / Фото Pexels

21 мая (пятница) – чтобы усилить свою харизму, почувствовать себя увереннее и более соблазнительной, сделайте эффектную стрижку, не задумываясь о последствиях.

22 мая (суббота) – попробуйте самостоятельно сделать красивую прическу. Это добавит вам вдохновения. А вот запись к парикмахеру лучше отменить.

23 мая (воскресенье) – неблагоприятный день. Из-за стрижки вы рискуете ухудшить состояние волос.

24 мая (понедельник) – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизни успех.

25 мая (вторник) – дождитесь более благоприятного дня для улучшения шевелюры.

26 мая (среда) – если вас беспокоят секущиеся и сухие концы волос, то избавьтесь от них прямо сейчас.

27 мая (четверг) – волосы с нетерпением ждут, когда вы подарите им стрижку и оздоровительную процедуру в салоне красоты.

28 мая (пятница) – поспешите к парикмахеру, если ваша цель – длинные локоны. Обновление длины поспособствует быстрому росту волос.

29 мая (суббота) – после стрижки волосы будут непослушными и быстро потеряют объем, поэтому рекомендовано перенести поход к парикмахеру на другой день

30 мая (воскресенье) – неудачный период для стрижки, смену имиджа лучше отложить.

31 мая (понедельник) – стоит отказаться от окрашивания волос. Зато стрижка поможет стильно изменить имидж и укрепить волосы.