Изюминкой любого макияжа Анджелины Джоли являются губы. Она всегда демонстрирует отлично нанесенную помаду или блеск, в частности именно звезда 10 лет назад вновь вернула в моду вишневые губы, с которыми появилась на одной из церемоний.

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Роль Анджелины в индустрии красоты особенно важна. Ведь ее прически и мейкапы после каждого выхода в свет пытаются повторить тысячи красавиц. Добавим, что актриса всегда делает ставку на простоту и классику, которые остаются трендовыми вне времени.

Лучшие бьюти-образы Анджелины Джоли, которые всегда в моде

Пример естественной красоты

Этим бьюти-образом Анджелина продемонстрировала, что ей не нужно много декоративной косметики, чтобы выглядеть красиво. Таким образом звезда подняла важную тему любви женщин к своей природной красоте.

Настоящая дива

Для премьеры фильма "13 друзей Оушена" актриса выбрала стильную небрежную укладку с поднятой частью волос сзади, которая теперь является одним из главных hair-трендов. Прическу Анджелина дополнила дымчатым макияжем глаз и "обнаженными" губами.

Беременность ей к лицу

На премьере мультфильма "Кунг-фу панда" имела непревзойденный вид. Она отдала предпочтение натуральным волосам, разделенным на 2 части, блестящим губам и эффектно обвела глаза черным карандашом, что придало взгляду особой выразительности.



Красивая Анджелина Джоли / Фото Getty Images

Взрыв в hair-индустрии

Если обычно женщины считают, что трудно подобрать правильный стиль и длину челки, а также она может подходить не всем, то Анджелина Джоли доказала обратное. Звезда в фильме "Турист" продемонстрировала непревзойденный бьюти-образ с челкой.

Сплошной блеск

Джоли объединила свое потрясающее изумрудное платье Versace с длинными и густыми ресницами, благодаря туши, и своими фирменными глянцевыми губами.

Вечная классика

10 лет назад Анджелина ошеломила всех своим выходом в свет. Известная красавица продемонстрировала идеальные вишневые губы и балетный пучок. Такой бьюти-образ актуален даже сегодня.



Эффектный макияж и прическа Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Беспрекословная красота

Джоли на 84 ежегодной церемонии награждения премией Оскар-2012 очаровала не только своей открытой ногой в платье с длинным разрезом, но и привлекла внимание всех на шоу к себе красными губами. Также звезда создала замечательные голливудские волны на волосах и фирменный дымчатый мейкап глаз.

Просто и соблазнительно

Актриса появилась еще в одном бьюти-образе, который останется в моде вне времени. Женщина восхитила базовым макияжем: идеальный тон кожи, пушистые ресницы, блестящие тени на веках, выделенный черным цветом взгляд, розово-прозрачный блеск на губах.

Больше открытости

Обнаженная ключица, красивый макияж в нюдових оттенках и гладкий высокий хвост – идеальное сочетание. Анджелина Джоли знает, как удивить всех и заставить смотреть ей в след.

Glam Up

На красной дорожке в Токио Анджелина появилась в невероятном гламурном бьюти-образе. Ее коричневые губы и объемная укладка запомнились поклонникам надолго.