Праздничный бьюти-образ по случаю Дня Всех Влюбленных не будет совершенным без красивого макияжа. Чтобы чувствовать себя уверенно и неотразимо, подготовьте идею для мейк-апа заранее.

Чтобы иметь непревзойденный вид, понадобится соответствующий макияж. Визажист и основательница бьюти-проекта Nebo Makeup Марта Г поделилась 3 вариантами романтичного и соблазнительного макияжа ко Дню святого Валентина.

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Нежный бьюти-образ

Если вы предпочитаете естественность и нежность в своем стиле, то стоит сохранить эту особенность и в макияже ко Дню святого Валентина. Выбирайте легкую текстуру косметических продуктов и натуральные оттенки. Чтобы сохранить стойкость мейк-апа в течение всего вечера, используйте рассыпчатую прозрачную пудру для завершающего акцента.

Чтобы переходы в макияже были плавными, тщательно растушевывайте каждый продукт, который будете наносить на лицо. Для окраски век выбирайте основным неяркий оттенок, который можно будет гармонично дополнить другими пигментами. Выделить взгляд поможет тушь для ресниц.

Важно, чтобы макияж губ также сохранил свой первоначальный вид даже после нескольких бокалов праздничного коктейля. Такого эффекта можно достичь с помощью матового карандаша для губ, закрепленного прозрачной пудрой. В частности, выбирая оттенок жидкой стойкой помады, учитывайте ту особенность, что после нанесения и высыхания они темнеют на 1 тон.

Страстный макияж

В этом случае ваш мейк-ап должен ассоциироваться с выразительностью, сексуальностью и красотой. Ваша задача – выбрать несколько косметических продуктов, которые в сочетании покажут потрясающий результат. Первым делом определите, каким будет главный яркий акцент. Для примера: smoky eyes или легкий нюд на веках и безумный цвет губ, который будет привлекать внимание.

Любовь

В День святого Валентина даже макияж должен символизировать искреннюю и чистую любовь. Ведь даже само это чувство уже делает женщину красивой. Чтобы создать такой бьюти-образ, руководствуйтесь собственными эмоциями, используйте глиттер для тела, шиммер, духи и спреи, которые удачно дополнят ваш макияж и добавят легкости прическе.

Для тела визажистка Марта Гунька советует применять глиттер, предназначен для мейк-апа, в виде спрея, а для век – косметическую слюду и блестки.

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