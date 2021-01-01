В первый месяц года многие захотят обновить свой имидж с помощью новой прически. Но перед этим рекомендуем узнать, какие дни будут благоприятными для стрижки, а когда бьюти-изменения приведут к негативным последствиям. Для этого вам понадобится лунный календарь стрижек на январь 2021.

"Новый год – другая стрижка", – убеждены большинство женщин. Изменения имиджа действительно могут спровоцировать определенные события в вашей жизни. Поэтому астрологи называют благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, а также делятся полезными советами, которые пригодятся вам перед записью к парикмахеру.

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Когда можно стричь волосы в январе 2021

По лунному календарю на январь 2021 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 13 января 2021 года.

Полнолуние – 28 января 2021 года.

Растущая Луна – с 14 по 27 января 2021 года.

Убывающая луна – с 1 по 12 января 2021 года и с 29 по 31 января 2021 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в январе:

1 января (пятница) – День благоприятный для окрашивания волос: цвет будет стойкий и долго не будет терять блеска. Избавляться от длины волос в первый день года астрологи не рекомендуют.

2 января (суббота) – дата, когда стоит проводить какие-либо манипуляции с волосами. Стрижка будет способствовать быстрому росту здоровых локонов, а уходовые процедуры помогут восстановить состояние поврежденной шевелюры.

3 января (воскресенье) – чтобы привлечь энергетику сексуальности и женственности в свою жизнь, сделайте бьюти-эксперимент с прической.

4 января (понедельник) – фаза Луны является благоприятной для незначительной смены имиджа. Если вы стремитесь к положительным изменениям, то можете подрезать концы волос или сделать стильную челку.

5 января (вторник) – день для тех, кто давно хочет боб-каре, но не решается. Если сделать стрижку сегодня, то волосы будут послушными и вы будете тратить минимум времени на укладку.

6 января (среда) – чтобы избежать ломкости и сухости локонов, отмените визит к парикмахеру.

7 января ( четверг) – посвятите время домашнему уходу за волосами: сделайте восстанавливающую маску своими руками, проскрабируйте кожу головы, воспользуйтесь специальными полезными маслами.

8 января (пятница) – день наделенный магической энергетикой красоты и нежности. Любая стрижка подойдет вам, добавит шарма вашей внешности.

9 января (суббота) – чтобы ощутить душевный покой, гармонию и получить порцию мотивации для новых достижений, постригитесь так, как давно хотели, но не решались. Риск стоит результата.

10 января (воскресенье) – решение посетить салон красоты лучше изменить. Манипуляции с прической спровоцируют неурядицы в отношениях с близкими.



Когда стричь волосы в январе 2021 / Фото Unsplash

11 января (понедельник) – новая стрижка оттолкнет от вас новые возможности и интересные знакомства, которые, вероятно, будут случаться в этот день.

12 января (вторник) – особенно удачным решением будет короткая стрижка. Чтобы выглядеть красивой и стильной, попробуйте пикси. Не забудьте проконсультироваться со своим стилистом hair.

13 января (среда) – сегодня можно стричься, но не стоит делать это импульсивно. Подумайте несколько раз перед записью к парикмахеру.

14 января (четверг) – энергетика дня неблагоприятна для любых бьюти-изменений.

15 января (пятница) – идеальное время для стрижки и окрашивания. Чтобы получить более эффектный результат, совместите обе процедуры.

16 января (суббота) – кардинальные изменения прически помогут привлечь успех к карьерной сфере вашей жизни. Возможно, вас даже ждет ответственная и высокооплачиваемая должность. Почему бы не проверить?

17 января (воскресенье) – если вы давно мечтаете о профессиональном уходе за своими волосами, то сегодня именно тот день, когда стоит выделить на свою красоту время и средства.

18 января (понедельник) – после стрижки сегодня волосы будут расти очень медленно, начнут выпадать и их будет трудно укладывать.

19 января (вторник) – экспериментируйте со стилем прически, плетением, аксессуарами, но не стригите волосы, чтобы не случилось никаких проблем в финансовом плане.

20 января (среда) – выберите лучшего мастера, узнайте про модные стрижки, определитесь с той, которая вам больше всего нравится, и смело перевоплощайтесь.



Благоприятные дни для стрижки волос / Фото Unsplash

21 января (четверг) – если вас беспокоит хроническая усталость и апатия, то обновление имиджа поможет почувствовать прилив новых сил.

22 января (пятница) – сегодня можно попробовать стрижку каскад и модное контрастное окрашивание передних локонов. Результат вас приятно удивит, а комплиментов от окружающих будет множество.

23 января (суббота) – во избежание появления перхоти и сухости кожи головы, не делайте никаких манипуляций с волосами.

24 января (воскресенье) – новая стрижка приведет к мелким неурядицам в жизни, поэтому сегодня лучше не менять длины шевелюры.

25 января (понедельник) – бьюти-трансформация привлечет внимание противоположного пола, поможет наладить взаимоотношения с близкими людьми и просто будет способствовать хорошему настроению у вас.

26 января (вторник) – по лунному календарю стрижек, поход к hair-стилисту сегодня – отличная идея. Доверьтесь эксперту, пусть он посоветует вам несколько вариантов стрижки, но конечный выбор оставьте за собой.

27 января (среда) – если сегодня вы обрежете секущиеся кончики, то волосы будут выглядеть ухоженными и послушными до следующей стрижки. Однако от прощания с большой длиной следует отказаться. Запланируйте это на другую дату.

28 января (четверг) – решитесь на модную челку-шторку. Такой стиль будет особенно популярным в 2021.

29 января (пятница) – вдохновитесь прической кого-то из звезд и попробуйте ее воспроизвести на себе самостоятельно или с помощью специалиста.

30 января (суббота) – не откладывайте стрижку на потом. Если сделаете ее сегодня, то к вам придет талан, а хорошие новости будете встречать едва ли не на каждом шагу.

31 января (воскресенье) – стрижкой сегодня вы спровоцируете появление проблем в личной жизни.