Вспенить и смыть: 10 ошибок, которые вы часто совершаете в душе
Да, мыться тоже нужно правильно. Многим кажется, что прием душа является одной из самых простых бьюти-процедур: зашли, намокли, вспенили, смыли, вышли и вытерли. Однако есть распространенные ошибки, которые вы можете делать во время этого. А потом ломаете себе голову, почему без причины выпадают волосы и раздражается кожа.
Источник: Vogue
Привычная душевая рутина должна быть правильной, чтобы избежать негативных последствий. Некоторые ошибки во время мытья тела, волос и лица могут даже навредить вашему здоровью.
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Распространенные ошибки в душе
- Моетесь в очень горячей воде. Если такой душ помогает расслабиться, то еще не значит, что можно злоупотреблять высокой температурой воды. Ведь таким образом вы можете нарушить баланс pH кожи головы, травмировать кутикулу волос, чрезмерно распарить корни волос. Поэтому hair-эксперты рекомендуют ополаскивать шевелюру прохладной водой.
- Очень трете волосы. Интенсивное втирание шампуня в кожу головы и между волосками не поможет получить лучший результат. Таким образом вы можете спровоцировать ломкость волос и аллергическую реакцию дермы. Вспенив шампунь, массируйте голову кончиками пальцев, легко надавливая, а затем смывайте продукт.
- Игнорирование кондиционера. Не забывайте пользоваться этим средством. Ведь он играет важную роль в уходе за волосами. Выбирайте формулу, которая будет индивидуально подходить вашему типу волос. Тогда удастся избежать сухости и ломкости локонов.
- Одно полотенце для тела и волос. Даже когда спешите, то вытирайте тело одним полотенцем, а высушивайте шевелюру при помощи другого, которое изготовлено из микроволокна и лучше впитывает влагу, чтобы не спровоцировать ломкость волос.
- Редко моете голову. В зависимости от типа, регулярность очищения кожи головы и волос должна быть разной. Идеального графика не существует. Если делать большой перерыв между процедурами мытья шевелюры, то вы можете заметить выпадение волос. Ведь пот и кожное сало, которые накапливаются в дерме, приводят к этой проблеме.
- Пользование синтетическими мочалками. Эти бьюти-инструменты оказывают большое влияние на кожу. Большинство мочалок и специальных щеток для душа имеют нейлоновую щетину, которая со временем вызывает гиперпигментацию на теле вследствие интенсивного трения. Вместо этого можно использовать скрабы с крупными абразивными частями 2 – 3 раза в неделю, чтобы отшелушивать ороговевшие чешуйки.
- Энергично вытираете тело. Чрезмерно сильный контакт полотенца с распаренной кожей после душа вызывает раздражение и травмирует кожный барьер. Поэтому после рутинной душевой процедуры аккуратно промокните тело насухо мягким полотенцем и нанесите увлажняющий крем.
- Сначала используете средства для лица и тела, а затем шампунь. Эксперты в индустрии красоты рекомендуют в первую очередь наносить шампуни и кондиционеры, потому что в их составе есть консерванты, которые стекая на лоб и линию роста волос, если их не смыть, могут вызывать контактное раздражение и прыщи. Перед использованием очищающих средств для тела и лица сполосните волосы от остатков уходовых продуктов.
- Умываете лицо гелем для тела. Такой способ является соблазнительным, потому что позволяет экономить время, но и вредным. Большинство мыл и гелей для тела содержат компоненты, которые разрушают защитный барьер деликатной кожи на лице. Используйте средства только по их назначению.
- Часто умываете лицо. Если злоупотреблять разумным ежедневным ритуалом мытья лица, то очень высока вероятность, что вы испортите полезные жиры в дерме, спровоцируете высыпания, избавите кожу от эфирных масел, что потенциально вызовет прыщи или раздражение. Дерматологи советуют умывать лицо не чаще 2 раз в день.
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