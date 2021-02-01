Да, мыться тоже нужно правильно. Многим кажется, что прием душа является одной из самых простых бьюти-процедур: зашли, намокли, вспенили, смыли, вышли и вытерли. Однако есть распространенные ошибки, которые вы можете делать во время этого. А потом ломаете себе голову, почему без причины выпадают волосы и раздражается кожа.