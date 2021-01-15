Из-за обострения эпидемии коронавируса тема правильного ухода за руками снова актуальна, а санитайзеры со скоростью света исчезают из магазинов. Но и эта проблема спровоцировала обострение всех проблем с кожей рук. Поэтому врач-дерматолог рассказала, каких распространенных ошибок следует избегать, чтобы сохранить руки в здоровом состоянии.

Прежде чем узнать об ошибках, которые большинство людей допускает во время ухода за руками, добавим, что их следует продолжать тщательно мыть и после каждой гигиенической процедуры наносить крем. Если кожа движение покраснела, появились воспаления, микротрещины, сыпь, ранки, то обратитесь к врачу. А об ошибках, которые могут спровоцировать перечисленные неприятности, рассказала врач-дерматолог и косметолог Ирина Литус для Vogue. Полезно знать: Как иметь белоснежную улыбку: 5 важных правил ухода за зубами Распространенные ошибки в уходе за руками во время карантина Флекситол – это крем с содержанием мочевины, который полезен для ухода за кожей. Ведь вещество увлажняет кожный покров и замедляет испарение воды. Однако во флекситоле концентрация мочевины высокая – 25%. Его можно использовать для очень загрубевших участков кожи. На пятки крем окажет положительное влияние, а вот на руках спровоцирует зуд и усилит другие неприятные реакции.

– это крем с содержанием мочевины, который полезен для ухода за кожей. Ведь вещество увлажняет кожный покров и замедляет испарение воды. Однако во флекситоле концентрация мочевины высокая – 25%. Его можно использовать для очень загрубевших участков кожи. На пятки крем окажет положительное влияние, а вот на руках спровоцирует зуд и усилит другие неприятные реакции. Активное использование кремгена также может быть опасным для кожи рук. Ведь в составе продукта содержатся антибиотики гентамицин и кортикостероиды (стероидные гормоны). Эти компоненты обладают противовоспалительными, противоаллергическими, противоотечными и противозудными свойствами. Но назначать себе такой крем без предварительной консультации с врачом нельзя.

Какой уход опасен для кожи рук / Фото Unsplash Не следует слепо верить в целебные свойства кокосового масла или масла какао . Например, от постоянного взаимодействия с антисептиком может обостриться контактный дерматит. В таком случае запрещено наносить на кожу рук любые масла. Вы можете продолжить их использование перед сном, но только тогда, когда полностью вылечите руки.

. Например, от постоянного взаимодействия с антисептиком может обостриться контактный дерматит. В таком случае запрещено наносить на кожу рук любые масла. Вы можете продолжить их использование перед сном, но только тогда, когда полностью вылечите руки. Ошибочно считать жирный крем, смешанный с мазью бепантен, панацеей от всех кожных заболеваний. Бепантен и так мазь, поэтому дополнительные жиры здесь не нужны. Но и этим средством следует пользоваться, если вы получили рекомендацию от врача.

смешанный панацеей от всех кожных заболеваний. Бепантен и так мазь, поэтому дополнительные жиры здесь не нужны. Но и этим средством следует пользоваться, если вы получили рекомендацию от врача. Перчатки не помогут вам в уходе за кожей. В частности, у людей бывает аллергия на латекс, поэтому ношением перчаток вы лишь обострите ситуацию. При необходимости, выбирайте нитриловые перчатки или без талька.

Опасные перчатки для рук / Фото Unsplash Процедуру парафинотерапии или массаж с помощью специальных свечей можно использовать только тогда, когда кожа здорова.

или массаж с помощью специальных свечей можно использовать только тогда, когда кожа здорова. Живосепт. Препарат состоит из экстракта ромашки, норкового жира, прополиса, пчелиного воска, сосновой живицы. Кроме неэтичного состава, компоненты препарата часто вызывают аллергическую реакцию. Поэтому дерматологи не рекомендуют использовать его для ухода за кожей.

Препарат состоит из экстракта ромашки, норкового жира, прополиса, пчелиного воска, сосновой живицы. Кроме неэтичного состава, компоненты препарата часто вызывают аллергическую реакцию. Поэтому дерматологи не рекомендуют использовать его для ухода за кожей. Мнение, что изопропиловый спирт в составе антисептиков не позволяет должным образом дезинфицировать руки, является ошибочным. Ингредиент входит в различные профессиональные косметические средства, но в меньшей концентрации. К тому же такие продукты дополнительно обладают смягчающими свойствами. Поэтому антисептик, который содержит изопропиловый спирт, не нужно использовать слишко усердно. Лучше всего попросите врача, чтобы он подобрал вам средство для дезинфекции рук, которое будет безопасным именно для вашей кожи.

в составе антисептиков не позволяет должным образом дезинфицировать руки, является ошибочным. Ингредиент входит в различные профессиональные косметические средства, но в меньшей концентрации. К тому же такие продукты дополнительно обладают смягчающими свойствами. Поэтому антисептик, который содержит изопропиловый спирт, не нужно использовать слишко усердно. Лучше всего попросите врача, чтобы он подобрал вам средство для дезинфекции рук, которое будет безопасным именно для вашей кожи. Во время пандемии люди начинают верить даже самым странным рекомендациям. Например, они мажут руки кремом для коровьего вымени, которые содержат флорализин – вытяжку из грибного мицелия. Ингредиент является полезным, ведь стимулирует выработку коллагена. Однако в случае аллергии им пользоваться нельзя.

Эмоленты – это жиры и жироподобные вещества, которые создают условный защитный барьер на коже и предотвращают быстрое испарение воды. Ими могут быть масла, жирные спирты, воск, силиконы. Поэтому их рекомендовано наносить на сухую кожу, страдающую от воздействия мыла и антисептиков. Но важно знать меру.

Как ухаживать за кожей рук во время пандемии / Фото Unsplash Гель алоэ вера лучше использовать в случае ожогов. Он не очень увлажняет, но снижает температуру кожи.

лучше использовать в случае ожогов. Он не очень увлажняет, но снижает температуру кожи. Разнообразные ванночки и бьюти-процедуры с ромашкой еще больше высушат кожу рук.