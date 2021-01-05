Щоб додати особливого шарму: 7 правил красивого макіяжу
Аби ваш макіяж був красивим та особливим, варто дізнатися про декілька рекомендацій. Адже створення мейк-апу – це не лише щоденна одноманітна б’юті-рутина, але й можливість підкреслити свою індивідуальність.
Навчитися тонкощам створення макіяжу не так важко, як здається на перший погляд. Elle поділився рекомендаціями, які вам значно полегшать процес.
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Правила красивого макіяжу
- Перед нанесенням макіяжу подбайте про базу: нанесіть легкий зволожувальний крем чи спрей, аби косметика, нанесена пізніше, мала бездоганний вигляд.
- Дотримуйтеся таких правил контурингу обличчя: не використовуйте один тон для обличчя, а змішуйте 2-3 відтінки; хайлайтер наносіть на верхівки вилиць, по боках перенісся, ділянку між бровами і ямку над губою, рум’яна – на яблучка щік, пудру – під вилиці та по контуру обличчя; розподіляйте пудру поверх тонального засобу, аби макіяж мав більш природний вигляд.
- Дотримуйтеся послідовності нанесення косметичних продуктів: спочатку зволожте шкіру, потім скористайтеся основою під макіяж, згодом тональним кремом, потім консилером, кремовими рум’янами, хайлайтером, а на завершення – пудрою.
- Експериментуйте зі змішуванням відтінків як помади, так і тіней.
- Пробуйте нові текстури і відтінки косметики для створення макіяжу. Адже різний мейк-ап дозволяє побачити свою красу по-іншому.
- Аби красиво закрутити вії, спробуйте лайфхак "ложка-бігуді" від директора по макіяжу Dior Пітера Філіпса: візьміть маленьку чайну ложку, нагрійте її в теплій воді, ретельно витріть, а потім почергово затискайте вії між ложкою і подушечками пальців. Важливо процедуру проводити повільно від коренів до кінців вій.
- Фантазуйте. Навіть якщо ви думаєте, що такий макіяж не личитиме вашому типу зовнішності, то спробуйте хоча б 1 раз його повторити, аби переконатися точно. Можливо, ви матимете ефектний вигляд і відкриєте для себе щось нове. Б’юті-образи з червоних доріжок та модних прикладів можуть слугувати чудовим джерелом натхнення.
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