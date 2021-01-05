Чтобы добавить особый шарм: 7 правил красивого макияжа
Чтобы ваш макияж был красивым и особенным, стоит узнать несколько рекомендаций. Ведь создание мейк-апа – это не только ежедневная однообразная бьюти-рутина, но и возможность подчеркнуть свою индивидуальность.
Научиться тонкостям создания макияжа не так трудно, как кажется на первый взгляд. Elle поделился рекомендациями, которые вам значительно облегчат процесс.
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Правила красивого макияжа
- Перед нанесением макияжа позаботьтесь о базе: нанесите легкий увлажняющий крем или спрей, чтобы косметика, нанесенная позже, имела безупречный вид.
- Придерживайтесь такого правила контуринга лица: не используйте один тон для лица, а смешивайте 2-3 оттенка; хайлайтер наносите на верхушки скул, по бокам переносицы, участок между бровями и ямку над губой, румяна – на яблочки щек, пудру – под скулы и по контуру лица; распределяйте пудру поверх тонального средства, чтобы макияж имел более естественный вид.
- Придерживайтесь последовательности нанесения косметических продуктов: сначала увлажните кожу, затем воспользуйтесь основой под макияж, впоследствии тональным кремом, затем консилером, кремовыми румянами, хайлайтером, а в завершение – пудрой.
- Экспериментируйте со смешиванием цветов как помады, так и теней.
- Пробуйте новые текстуры и оттенки косметики для создания макияжа. Ведь разный мейк-ап позволяет увидеть свою красоту по-другому.
- Чтобы красиво закрутить ресницы, попробуйте лайфхак "ложка-бигуди" от директора по макияжу Dior Питера Филипса: возьмите маленькую чайную ложку, нагрейте ее в теплой воде, тщательно вытрите, а затем поочередно зажимайте ресницы между ложкой и подушечками пальцев. Важно процедуру проводить медленно от корней к концам ресниц.
- Фантазируйте. Даже если вы думаете, что такой макияж не подойдет вашему типу внешности, то попробуйте хотя бы 1 раз его повторить, чтобы убедиться точно. Возможно, вы будете иметь эффектный вид и откроете для себя что-то новое. Бьюти-образы с красных дорожек и модных примеров могут служить прекрасным источником вдохновения.
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