Макіяж, зачіска і манікюр на Новий рік 2022: як зробити б'юті-образ цікавішим – поради і фото

Підготовка шкіри, ідеальний тон, блискучі акценти, стайлінг і ще багато кроків необхідно для отримання ідеального святкового б'юті-образу. Тому ми зібрали найкращі поради, які полегшать вам завдання. Дізнайтеся, як зробити цікавішими і більш трендовими ваш макіяж, зачіску та манікюр.

Вдалий б'юті-образ має чимало складових. Насамперед варто згадати, що макіяж, укладка і нейл-дизайн матимуть красивіший вигляд на зволоженій шкірі, доглянутому волоссі та здорових нігтях.

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Як створити ідеальний б'юті-образ на Новий рік

Підготовка шкіри до свят

Якщо подбати про шкіру заздалегідь, то у потрібний момент макіяж краще "лягатиме" і матиме ефектніший вигляд. Також після Нового року ваше обличчя не набрякатиме, і не буде жодних подразнень, висипань та інших недоліків. Лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук поділилася основними етапами підготовки шкіри до свят.

Їжа і сон. Вранці на голодний шлунок випивайте склянку теплої води з лимоном та імбиром, намагайтеся пити необхідну кількість води протягом дня, але не за годину до сну. Вживайте менше солодощів, хлібобулочних виробів, фаст-фуду, алкогольних і газованих напоїв, влаштовуйте розвантажувальний тиждень.

Вранці на голодний шлунок випивайте склянку теплої води з лимоном та імбиром, намагайтеся пити необхідну кількість води протягом дня, але не за годину до сну. Вживайте менше солодощів, хлібобулочних виробів, фаст-фуду, алкогольних і газованих напоїв, влаштовуйте розвантажувальний тиждень. Косметика і догляд. Перед Новим роком не варто змінювати доглядові продукти. Потрібно правильно і ретельно доглядати за шкірою весь час: очищати, тонізувати і зволожувати. У домашніх умовах вранці та ввечері ви можете використовувати антиоксидантну сироватку, робити маски з глини (2 рази на тиждень), застосовувати тканинні маски. Якщо шкіра суха, варто придивитися до нічних масок. Щодо ексфоліації, то, якщо ви плануєте відлущувати ороговілі клітини дерми вперше у житті, то замість скрабу обирайте м'який пілінг у вигляді ампул або ензимний пілінг-пудру у вигляді порошку. Скраби містять абразивні частинки, які можуть пошкодити шкіру. Користуватись ними можна і навіть потрібно, але не за кілька днів до Нового року, щоб не травмувати верхні шари епідермісу, що вимагатиме реабілітаційного періоду.



Секрети ідеального б'юті-образу на Новий рік / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Макіяж

Святковий мейк-ап повинен підкреслювати вашу красу, додавати обличчю сяйва, бути трендовим і акуратно виконаним. Звичайним смокі-айс на новорічній вечірці вже нікого не здивуєш. Тому пропонуємо декілька модних б'юті-рішень, які допоможуть урізноманітнити макіяж.

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Кольорові стрілки. Ніккі Вольф, візажистка з Лондона, нещодавно зробила для Гейлі Бібер гламурний макіяж для свят. Спочатку майстриня обвела очі моделі зеленим олівцем, а потім використала райдужні тіні на її очах – у середніх і внутрішніх куточках – щоб створити багатовимірний ефект. Також красиві та модні приклади яскравих арт-стрілок є у зіркового візажиста Патріка Та. Надихайтеся роботами авторитетних професіоналів та повторюйте б'юті-акцент для себе.



Новорічний макіяж / Фото з інстаграму @nikki_makeup



Яскраві акценти / Фото з інстаграму Патріка Та

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Блиск. Макіяж із гліттером і стразами є неймовірно доречним для Нового 2022 року. Він не матиме вульгарного вигляду, якщо зробити все правильно. Блискітки на обличчі – це завжди святково і сміливо. Насамперед варто дотримуватися принципу "менше – значить краще", вибирати мінімалістичні варіанти – тіні з блиском чи гліттер у поєднанні з пастельними нейтральними відтінками, підводку з блискітками. Існує декілька модних макіяжів із гліттером: акцент на очах із використанням лайнера з частинками блиску (традиційні чи арт-стрілки), гліттер на нижніх повіках (такий мейк-ап став головним трендом 2021 і не втратить актуальності в наступному році), верхні повіки повністю покриті блиском, макіяж з блискітками на вилицях, тонка блискуча лінія під бровами, блиск і стрази на губах.



Мейк-ап із гліттером / Фото Allure



Макіяж зі стразами / Фото з інстаграму @nikki_makeup

Підтяжка губ. Такою оригінальною порадою поділився візажист Кім Кардашян – Маріо Дедіванович. "Зараз я просто обожнюю матові губи. На свята всі ці сміливі ягідні та глибокі червоні відтінки – їх дуже зручно носити", – розповів майстер макіяжу для Vogue. Щоб створити ілюзію повних пухких губ, зверніть увагу на вірусний тренд з тіктоку – "підтяжку губ". Суть маніпуляції полягає у легкому підведені верхньої губи, приділяючи найбільшу увагу ділянці "вигину Купідона", і нижній губі. Напрямляйте контур вгору до зовнішніх кутиків рота, а потім розтушуйте олівець для губ пензлем. Аби посили ефект, нанесіть на губи матову помаду. А отримати бездоганний фініш допоможе невелика кількість тонального крему чи консилера. Скористайтеся пензликом, щоб вирівняти краї губ, починаючи від центру рота до зовнішніх куточків.



Ефект "підтяжки губ" / Фото з інстаграму Маріо Дедівановича



Спокусливий вигляд губ / Фото з інстаграму Маріо Дедівановича

Більше ідей модного макіяжу на Новий рік 2022 / Фото з інстаграму

Зачіска

Якщо вічно модні голлівудські локони чи різноманітні інтерпретації хвоста із волосся видаються вам надто традиційними зачісками для новорічної ночі, то зверніть увагу на нові hair-тренди. Зіркові стилісти пропонують вдосконалити укладку за допомогою стильних аксесуарів, плетіння і стайлінгових засобів. Можете заздалегідь спробувати навіть все, а потім обрати, що вам найбільше до вподоби.

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Трюк від Chanel. На показі Chanel Metiers d'Art 2021 у Парижі моделі вражали не лише чорними стрілками-крилами, але й опівнічно-чорними стрічками в зачісках. Перукар Дем'ємн Буассіно та його команда закріпили на глибоких проділах у волоссі трендові аксесуари за допомогою невеликої прихованої коси. Такі стрічки у класичному французькому стилі вдало поєднуються з природною текстурою пасм чи легкими м'якими локонами. Вони ідеально підійдуть для вечірок у розпал святкового періоду. Бантик для волосся створює ефект акуратної зачіски і доглянутого волосся, а вам при цьому не доведеться докладати особливих зусиль.



Стильний аксесуар для волосся / Фото Vogue

Дивіться, як зробити вінтажну зачіску з аксесуаром у стилі Chanel:

Baby hair. Танцюристка й акторка Метте Тоулі вміє поєднувати моду з функціональністю. Нещодавно вона поділилася на своїй інстаграм-сторінці чудовим варіантом зачіски на Новий рік: гладенький високий хвіст, згодом заплетений в косу. Над укладкою трендсеттерки працював стиліст Іссак Полеон, який додав образу свіжості та ненудного вигляду одним простим способом – спочатку вичесав baby hair, а потім використав стайлінгові засоби, аби красиво їх оформити, викласти стильні завитки. Схожі зачіски майстер зробив для Джорджі Сміт і Паломи Ельсессер.



Укладка з baby hair / Фото з інстаграму @mettenarrative



Модні зачіски / Фото з інстаграму @adwoaaboah

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Прямі та з дзеркальним блиском. Популярними знову стають тенденції Y2K. Ідеально прямі пасма зі звабливим блиском варто спробувати для святкового сезону. Зірковий hair-стиліст Сід Хейс радить скористатися випрямлячем або використати нарощене волосся, аби досягти бездоганного результату. Проте така зачіска вимагає певної підготовки: вам доведеться подбати про здоров'я шевелюри, адже лише тоді вона матиме гладкий і прямий вигляд, також слід заздалегідь записатися до перукаря, щоб прибрати пошкоджені кінчики. Експерт додає, що в такій укладці головне не об'єм, а блиск, тому доведеться нанести мус і висушити пасма за допомогою круглої щітки, щоб вкласти маленькі волосини і вони не "вибивалися" зі загальної картини. Хейс завершує процес кремом Social Life For Your Hair, як це робили стилісти на шоу Fendi x Versace.



Прямі пасма – у тренді / Фото з інстаграму @sydhayeshair​



Ефектна зачіска / Фото з інстаграму @sydhayeshair​

Розкішні зачіски з аксесуарами і без для Нового року 2022 / Фото з інстаграму

Манікюр

Якщо ви готуєтеся до святкування Нового року в останній момент, то часу на повноцінний манікюр може не вистачити. У такому випадку вас врятують прикраси для нігтів і пальців. Для тих, хто не готовий прикріплювати до своїх нігтів яскраві стрази, дорогоцінні камені чи робити кілька пірсингів, то сяючі прикраси підійдуть найкраще. Тренд додає будь-якому образу особливого шарму та стилю. Аби урізноманітнювати манікюр, вам не потрібно часто змінювати колір і дизайн покриття нігтів, достатньо просто обрати новий аксесуар.



Оригінальний манікюр на Новий рік / Фото з інстаграму @nail_unistella

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Щодо нейл-дизайну, то пропонуємо пригадати ключові особливості, які зроблять новорічний манікюр 2022 неповторним, трендовим, святковим:

блискуче покриття, мерехтливий френч або дрібні акценти;

металеве покриття;

символіка Нового року в мінімалістичному стилі;

3D-дизайн;

ювелірний манікюр.

Наймодніші ідеї для новорічного манікюру / Фото з інстаграму

Користуйтеся порадами зірковий майстрів краси, повторюйте трендові ідеї, фантазуйте, самовиражайтеся – це допоможе створити ефектний і привабливий б'юті-образ, про який говоритимуть ще довго після святкової вечірки з нагоди Нового року 2022.