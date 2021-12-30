Макияж, прическа и маникюр на Новый год 2022: как сделать бьюти-образ интереснее – советы и фото

Подготовка кожи, идеальный тон, блестящие акценты, стайлинг и еще много шагов необходимо для получения идеального праздничного бьюти-образа. Поэтому мы собрали лучшие советы, которые облегчат вам задачу. Узнайте, как сделать более интересными и более трендовыми ваш макияж, прическу и маникюр.

Удачный бьюти-образ имеет немало составляющих. Прежде всего стоит упомянуть, что макияж, укладка и нейл-дизайн будут иметь более красивый вид на увлажненной коже, ухоженных волосах и здоровых ногтях.

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Как создать идеальный бьюти-образ на Новый год

Подготовка кожи к праздникам

Если позаботиться о коже заранее, то в нужный момент макияж лучше "ложиться" и будет иметь эффектный вид. Также после Нового года ваше лицо не будет отекать, и не будет никаких раздражений, высыпаний и других недостатков. Врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук поделилась основными этапами подготовки кожи к праздникам.

Еда и сон. Утром на голодный желудок выпивайте стакан теплой воды с лимоном и имбирем, старайтесь пить необходимое количество воды в течение дня, но не за час до сна. Употребляйте меньше сладостей, хлебобулочных изделий, фаст-фуда, алкогольных и газированных напитков, устраивайте разгрузочную неделю.

Утром на голодный желудок выпивайте стакан теплой воды с лимоном и имбирем, старайтесь пить необходимое количество воды в течение дня, но не за час до сна. Употребляйте меньше сладостей, хлебобулочных изделий, фаст-фуда, алкогольных и газированных напитков, устраивайте разгрузочную неделю. Косметика и уход. Перед Новым годом не стоит менять уходовые продукты. Нужно правильно и тщательно ухаживать за кожей все время: очищать, тонизировать и увлажнять. В домашних условиях утром и вечером вы можете использовать антиоксидантную сыворотку, делать маски из глины (2 раза в неделю), применять тканевые маски. Если кожа сухая, стоит присмотреться к ночным маскам. Относительно эксфолиации, то, если вы планируете отшелушивать ороговевшие клетки дермы впервые в жизни, то вместо скраба выбирайте мягкий пилинг в виде ампул или энзимный пилинг-пудру в виде порошка. Скрабы содержат абразивные частицы, которые могут повредить кожу. Пользоваться ими можно и даже нужно, но не за несколько дней до Нового года, чтобы не травмировать верхние слои эпидермиса, что потребует реабилитационного периода.



Секреты идеального бьюти-образа на Новый год / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Макияж

Праздничный мейк-ап должен подчеркивать вашу красоту, добавлять лицу сияния, быть трендовым и аккуратно выполненным. Обычным смоки-айс на новогодней вечеринке уже никого не удивишь. Поэтому предлагаем несколько модных бьюти-решений, которые помогут разнообразить макияж.

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Цветные стрелки. Никки Вольф, визажист из Лондона, недавно сделала Хейли Бибер гламурный макияж для праздников. Сначала мастерица обвела глаза модели зеленым карандашом, а потом использовала радужные тени на ее глазах – в средних и внутренних уголках – чтобы создать многомерный эффект. Также красивые и модные примеры ярких арт-стрелок есть у звездного визажиста Патрика Та. Вдохновляйтесь работами авторитетных профессионалов и повторяйте бьюти-акцент для себя.



Новогодний макияж / Фото из инстаграма @nikki_makeup



Яркие акценты / Фото из инстаграма Патрика Та

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Блеск. Макияж с глиттером и стразами невероятно уместен для Нового 2022 года. Он не будет иметь вульгарный вид, если сделать все правильно. Блестки на лице – это всегда празднично и смело. Прежде всего стоит придерживаться принципа "меньше – значит лучше", выбирать минималистичные варианты – тени с блеском или глиттер в сочетании с пастельными нейтральными оттенками, подводку с блестками. Существует несколько модных макияжей с глиттером: акцент на глазах с использованием лайнера с частицами блеска (традиционные или арт-стрелки), глиттер на нижних веках (такой мейк-ап стал главным трендом 2021 года и не потеряет актуальности в следующем году), верхние веки полностью покрыты блеском, макияж с блестками на скулах, тонкая блестящая линия под бровями, блеск и стразы на губах.



Мейк-ап с глиттером / Фото Allure



Макияж со стразами / Фото из инстаграма@nikki_makeup

Подтяжка губ. Таким оригинальным советом поделился визажист Ким Кардашьян – Марио Дедиванович. "Сейчас я просто обожаю матовые губы. На праздники все эти смелые ягодные и глубокие красные оттенки – их очень удобно носить", – рассказал мастер макияжа для Vogue. Чтобы создать иллюзию полных пухлых губ, обратите внимание на вирусный тренд из тиктока – "подтяжку губ". Суть манипуляции заключается в легком подведении верхней губы, уделяя наибольшее внимание участку "изгиба Купидона", и нижней губе. Направляйте контур вверх к внешним уголкам рта, а затем растушуйте карандаш для губ кистью. Чтобы усилить эффект, нанесите на губы матовую помаду. А получить безупречный финиш поможет небольшое количество тонального крема или консилера. Воспользуйтесь кисточкой, чтобы выровнять края губ, начиная от центра рта к внешним уголкам.



Эффект "подтяжки губ" / Фото из инстаграма Марио Дедивановича



Соблазнительный вид губ / Фото из инстаграма Марио Дедивановича

Больше идей модного макияжа на Новый год 2022 / Фото из инстаграма

Прическа

Если вечно модные голливудские локоны или разнообразные интерпретации хвоста из волос кажутся вам слишком традиционными прическами для новогодней ночи, то обратите внимание на новые hair-тренды. Звездные стилисты предлагают усовершенствовать укладку с помощью стильных аксессуаров, плетения и стайлинговых средств. Можете заранее попробовать даже все, а потом выбрать, что вам больше всего нравится.

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Трюк от Chanel. На показе Chanel Metiers d'art 2021 в Париже модели поражали не только черными стрелками-крыльями, но и полуночно-черными лентами в прическах. Парикмахер Демьен Буассино и его команда закрепили на глубоких проборах в волосах трендовые аксессуары с помощью небольшой скрытой косы. Такие ленты в классическом французском стиле удачно сочетаются с естественной текстурой прядей или легкими мягкими локонами. Они идеально подойдут для вечеринок в разгар праздничного периода. Бантик для волос создает эффект аккуратной прически и ухоженных волос, а вам при этом не придется прилагать особых усилий.



Стильный аксессуар для волос / Фото Vogue

Смотрите, как сделать винтажную прическу с аксессуаром в стиле Chanel:

Baby hair. Танцовщица и актриса Метте Тоули умеет сочетать моду с функциональностью. Недавно она поделилась на своей инстаграм-странице отличным вариантом прически на Новый год: гладкий высокий хвост, далее заплетен в косу. Над укладкой трендсеттера работал стилист Иссак Полеон, который добавил образу свежести и нескучного вида одним простым способом – сначала вычесал baby hair, а затем использовал стайлинговые средства, чтобы красиво их оформить, выложить стильные завитки. Похожие прически мастер сделал для Джорджи Смит и Паломы Эльсессер.



Укладка с baby hair / Фото из инстаграма@mettenarrative



Модные прически / Фото из инстаграма @adwoaaboah

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Прямые и с зеркальным блеском. Популярными вновь становятся тенденции Y2K. Идеально прямые пряди с манящим блеском стоит попробовать для праздничного сезона. Звездный hair-стилист Сид Хейс советует воспользоваться выпрямителем или использовать нарощенные волосы, чтобы достичь безупречный результат. Однако такая прическа требует определенной подготовки: вам придется позаботиться о здоровье шевелюры, ведь лишь тогда она будет иметь гладкий и прямой вид, также следует заранее записаться к парикмахеру, чтобы убрать поврежденные кончики. Эксперт добавляет, что в такой укладке главное не объем, а блеск, поэтому придется нанести мусс и высушить пряди с помощью круглой щетки, чтобы уложить маленькие волоски и они не "выбивались" из общей картины. Хейс завершает процесс с помощью Social Life For Your Hair, как это делали стилисты на шоу Fendi x Versace.



Прямые пряди – в тренде / Фото из инстаграма @sydhayeshair​



Эффектная прическа / Фото из инстаграма @sydhayeshair​

Роскошные прически с аксессуарами и без для Нового года 2022 / Фото из инстаграма

Маникюр

Если вы готовитесь к празднованию Нового года в последний момент, то времени на полноценный маникюр может не хватить. В таком случае вас спасут украшения для ногтей и пальцев. Для тех, кто не готов прикреплять к своим ногтям яркие стразы, драгоценные камни или делать несколько пирсингов, то сияющие украшения подойдут лучше всего. Тренд придает любому образу особый шарм и стил. Чтобы разнообразить маникюр, вам не нужно часто менять цвет и дизайн покрытия ногтей, достаточно просто выбрать новый аксессуар.



Оригинальный маникюр на Новый год / Фото из инстаграма @nail_unistella

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Относительно нейл-дизайна, то предлагаем вспомнить ключевые особенности, которые сделают новогодний маникюр 2022 неповторимым, трендовым, праздничным:

блестящее покрытие, мерцающий френч или мелкие акценты;

металлическое покрытие;

символика Нового года в минималистическом стиле;

3D-дизайн;

ювелирный маникюр.

Самые модные идеи для новогоднего маникюра / Фото из инстаграма

Пользуйтесь советами звездных мастеров красоты, повторяйте трендовые идеи, фантазируйте, самовыражайтесь – это поможет создать эффектный и привлекательный бьюти-образ, о котором будут говорить еще долго после праздничной вечеринки по случаю Нового года 2022.